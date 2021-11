Fuite des spécifications OnePlus 10 Pro : une mise à niveau de la batterie, mais quoi d’autre ?

TL;DR

Les spécifications du OnePlus 10 Pro ont apparemment fuité. Il semble que la plus grande mise à niveau pourrait être l’ajout d’une batterie de 5 000 mAh.

Nous avons eu notre premier aperçu apparent du OnePlus 10 Pro plus tôt ce mois-ci, montrant un téléphone avec un boîtier d’appareil photo quelque peu polarisant. Nous n’avons pas eu à attendre longtemps pour les spécifications divulguées, car 91mobiles et le leaker en série Steve Hemmerstoffer ont maintenant révélé des détails.

Pour commencer, le OnePlus 10 Pro devrait gagner un écran QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces. Nous pensons qu’il s’agira d’un panneau OLED LTPO conforme au OnePlus 9 Pro. Les autres spécifications de base apparentes incluent le chipset Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Mais une mise à niveau revendiquée plutôt notable est le passage à une batterie de 5 000 mAh, ce qui serait une solide mise à niveau par rapport à la batterie de 4 500 mAh du modèle actuel. 91mobiles et Hemmerstoffer n’ont pas communiqué les détails de la charge, mais une rumeur précédente indiquait des vitesses de charge de 125 W. Nous devrons donc attendre d’autres fuites ou une divulgation officielle à cet égard.

Passant au domaine de la photographie, le OnePlus 10 Pro devrait arriver avec une configuration de triple caméra arrière. Ce système serait composé d’un appareil photo principal de 48MP, d’un tireur ultra-large de 50MP et d’un téléobjectif de 8MP 3,3X. Le pronostiqueur Weibo Digital Chat Station a déjà signalé un jeu de tir 3,3X, alléguant qu’il dépasserait également le zoom numérique 30X. Sinon, un appareil photo 32MP serait en service de selfie et d’appel vidéo.

Le OnePlus 10 Pro aurait également un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68. Cela suivrait le chemin des OnePlus 8 Pro et OnePlus 9 Pro.

