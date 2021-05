Fuite des spécifications OnePlus Nord CE, les ventes commencent à partir du 16 juin

Le OnePlus Nord CE sera lancé le 10 juin en Europe et en Inde et les gens d’Android Central ont divulgué certaines de ses spécifications.

Selon la publication, le Nord CE fonctionnera sur le chipset Qualcomm Snapdragon 750G. Le SoC alimente également des appareils comme le Redmi Note 9 Pro 5G, le Galaxy A52 5G et d’autres.

Outre le silicium 5G de milieu de gamme, le rapport allègue que le OnePlus Nord CE obtiendrait une configuration à triple caméra comprenant une caméra principale de 64 MP. Les informations sur les deux autres capteurs ne sont pas disponibles. Le téléphone devrait également arborer un tireur selfie 16MP.

Ailleurs, le OnePlus Nord CE pourrait obtenir un écran AMOLED de 6,43 pouces, tout comme le Nord d’origine. Il semble que OnePlus s’en tiendra à son taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz promis.

Il manque encore de nombreuses spécifications à la fuite. Nous avons déjà eu un aperçu de certains rendus divulgués du Nord CE, suggérant que sa hauteur et son poids ont été légèrement réduits par rapport au Nord N10. On pense également qu’il est doté d’un seul trou de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran et qu’il comporte une prise casque 3,5 mm.

Disponibilité du OnePlus Nord CE

Selon le site Web dédié à OnePlus pour le lancement du Nord CE, les précommandes pour le téléphone débuteront le 11 juin. Il sera disponible en vente libre à partir du 16 juin.