Fuite des spécifications OPPO Reno 6 et Reno 6 Pro 5G | La technologie

Les données les plus pertinentes des nouveaux OPPO Reno 6 et OPPO Reno 6 Pro 5G ont été divulguées grâce à un magasin de commerce électronique d’Indida.

Les nouveaux terminaux OPPO ne sont pas encore arrivés sur le marché, mais ses caractéristiques ont été divulguées au grand public. Oui, nous parlons à la fois de l’OPPO Reno 6 et de l’OPPO Reno 6 Pro 5G. Les deux appareils avaient une date de présentation proche, mais la surprise a été révélée à l’avance.

La fuite est due à une société de commerce électronique appelée Flipkart, qui opère en Inde. Les appareils auraient été annoncés en détail sur ce site, Grâce à cela, nous savons que l’OPPO Reno 6 aurait un processeur signé par MediaTek. La puce choisie serait la Dimensity 900 et elle serait compatible avec les réseaux 5G.

En ce qui concerne le design, ce qui a été montré est le milieu du devant et du dos. En façade, l’écran aurait des dimensions de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+. Le panneau aurait la technologie AMOLED et le plus intéressant est que le taux de rafraîchissement serait de 90 Hz pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’arrière serait en verre et le plus frappant serait le module avec les trois caméras. La combinaison de ces caméras serait : un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. L’OPPO Reno 6 Pro 5G miserait également sur MediaTek, bien que le processeur soit le Dimensity 1200.

L’écran aurait la même résolution, la même technologie de panneau et le même taux de rafraîchissement, la seule différence serait la taille qui aurait atteint 6,55 pouces. La combinaison de caméras serait également la même. La vérité est que ces terminaux sont très similaires, en fait, les batteries auraient la même capacité, 4 300 mAh, avec une charge rapide de 65 W.

Les nouveaux terminaux OPPO sont attendus d’ici la fin de l’été, bien qu’en Europe, il s’agirait de trois appareils. Eh bien, il existe un modèle avec un processeur Qualcomm qui serait le OPPO Reno 6 Pro +, mais comme il n’est pas disponible pour le marché indien, il n’a pas été divulgué avec ses frères.

Pour le moment La seule chose que nous pouvons faire est d’attendre qu’OPPO lance officiellement tous ses équipements afin d’avoir les détails de première main. De plus, s’ils atteignent notre territoire, nous espérons pouvoir les analyser.