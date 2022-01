Fuite d’images promotionnelles du Moto G Stylus 2022, révélant des secrets

TL;DR

Des diapositives promotionnelles d’apparence officielle du Motorola Moto G Stylus 2022 ont fuité. Ils semblent confirmer la conception du téléphone après la fuite de certains rendus non officiels. Le téléphone est attendu par Motorola plus tard cette année.

Il y a quelques semaines, des rendus non officiels du smartphone Motorola Moto G Stylus 2022 ont été publiés par le spécialiste des fuites de gadgets Steve Hemmerstoffer. Maintenant, il semble que le design montré dans ces rendus ait été confirmé, grâce à des diapositives promotionnelles d’apparence officielle.

Ces diapositives sont une gracieuseté de l’écrivain technique Nils Ahrensmeier sur sa page Twitter. Ils semblent confirmer que le téléphone aurait une conception verticale pour ses trois caméras arrière ainsi qu’un écran plat. De toute évidence, il continuerait à avoir un stylet intégré similaire aux téléphones Samsung Galaxy Note et LG Stylo, désormais annulés.

Une autre diapositive divulguée semble également confirmer quelques spécifications matérielles pour le téléphone. Il pourrait avoir un capteur de caméra principal arrière de 50 MP, 128 Go de stockage et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La fuite précédente de Hemmerstoffer prétend qu’il pourrait avoir un écran de 6,81 pouces, par rapport à l’écran de 6,4 pouces trouvé sur la version 2021 du téléphone. Le téléphone peut également avoir 6 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh et une prise casque de 3,5 mm.

Gardez à l’esprit que Motorola n’a pas encore annoncé officiellement ce téléphone, il est donc possible que ces spécifications matérielles et même la conception elle-même puissent changer à la dernière minute. Cependant, nous prévoyons que le Moto G Stylus 2022 sera mis en vente à la mi-2022.

