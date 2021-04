Fuite d’oxygène à l’hôpital de Nashik: 22 patients atteints de COVID-19 meurent alors qu’une fuite interrompt l’approvisionnement en oxygène

Le ministre de la FDA, le Dr Rajendra Shingane, a ordonné une enquête sur la question.

Au moins 22 patients sont décédés aujourd’hui à l’hôpital municipal Zakir Hussain de Nashik après que l’approvisionnement en oxygène a été interrompu en raison d’une fuite survenue lors du remplissage du réservoir d’oxygène.

«Selon les informations actuelles, 22 personnes sont décédées en raison de l’interruption de l’approvisionnement en oxygène à l’hôpital municipal de Zakir Hussain. Les patients étaient sous ventilateurs ainsi que sous alimentation en oxygène, qui a été interrompue après la fuite dans le réservoir d’alimentation en oxygène », a déclaré le collecteur de district Suraj Mandhare.

Mandhare a déclaré que la société municipale a immédiatement transféré les bouteilles à l’hôpital des autres installations où la demande en oxygène n’était pas élevée.

En raison de la fuite des vannes du camion-citerne à Nashik, il y a eu une fuite massive d’oxygène. Il doit certainement y avoir eu un impact sur l’hôpital, mais je n’ai pas encore rassemblé d’informations. Nous publierons une note de presse après avoir recueilli plus d’informations: Maharashtra Health Min pic.twitter.com/E1mYVCicc8 – ANI (@ANI) 21 avril 2021

Le ministre de la FDA, le Dr Rajendra Shingane, a qualifié l’incident de malheureux. «Nous essayons d’obtenir un rapport détaillé. Nous avons également commandé une enquête. Ceux qui sont responsables ne seront pas épargnés », a déclaré Shingane.

L’ancien chef du Maharashtra CM et du BJP, Devendra Fadnavis, a également réagi à l’incident en disant que toute l’aide possible aux patients devrait être étendue. «Ce qui s’est passé à Nashik est terrible. J’exige que les autres patients soient aidés et déplacés si nécessaire. Nous exigeons une enquête détaillée », a-t-il déclaré.

