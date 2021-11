Fuite du Ballon d’Or – Robert Lewandowski du Bayern Munich n’est pas le vainqueur !

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu ce soir, mais selon une fuite, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski ne remportera pas le prix ! Il y a trois principaux concurrents cette année – Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Bien que vous ne puissiez jamais radier Cristiano Ronaldo.

Selon talkSPORT et d’autres fuites sur Twitter, Lionel Messi va remporter le Ballon d’Or de cette année. Le journaliste italien Matte Moreno a écrit « Messi et ses amis le savent déjà ».

De manière générale, il y a une raison pour laquelle Lionel Messi est l’un des prétendants au Ballon d’Or de cette année. Il a connu une bonne saison à Barcelone, même si l’équipe catalane n’a remporté aucun trophée la saison dernière. Il a également remporté son premier grand trophée international.

L’Argentin a fait face à de nombreuses critiques après sa forme décevante après avoir rejoint le PSG cet été, alors que Rafael van der Vaart a récemment critiqué sa performance contre Manchester City. « Il va se promener de temps en temps et je me dis : ‘Tu n’as pas honte ? Je commence à m’énerver contre Messi et c’est dommage car un joueur comme celui-là ne renaîtra jamais. »

Mais cette nouvelle est à prendre avec des pincettes. Le rédacteur en chef de France Football Pascal Ferré et ses assistants veillent à ce que le résultat soit secret. Mais quelques jours avant la cérémonie, ils informent généralement le gagnant. C’est peut-être la raison pour laquelle la plupart des membres du front office du Bayern Munich assisteront à la cérémonie.