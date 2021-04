Fuite du crossover Fortnite x Horizon Zero Dawn avec un style exclusif PlayStation

La quête de la suprématie du jeu vidéo de Fortnite Battle Royale se poursuit.

Fortnite Chapter 2 – La saison 5 a vu le plus de collaborations dans l’histoire de presque quatre ans du jeu. Epic Games a fait l’impensable, établissant des partenariats avec des jeux vidéo reconnaissables comme Halo, God of War et Street Fighter. Ensuite, les développeurs ont poussé l’idée encore plus loin avec des croisements de films – y compris Terminator, Predator et Alien.

Fortnite continue de briser les barrières entre les jeux, et le chapitre 2 – La saison 6 n’est pas différent. Le patch v16.20 a été mis en ligne plus tôt ce matin, ce qui a permis aux fuites de glaner plus d’informations que ce qui est habituellement disponible. L’un de ces détails comprenait un croisement avec le jeu vidéo publié par Sony – Horizon Zero Dawn.

Crossover Horizon Zero Dawn

Set InGame d’Aloy! pic.twitter.com/BfuPcozbxA – HYPEX (@HYPEX) 13 avril 2021

Aloy, le personnage principal de la série, représentera Horizon Zero Dawn dans la dernière collaboration cross-game de Fortnite. Elle aura un ensemble complet en son honneur, qui comprend un back bling, une emote, un écran de chargement, un planeur, une pioche et une enveloppe. Voici l’ensemble complet d’Aloy et tous les produits cosmétiques inclus:

Aloy (Skin) Blaze Canister (Back Bling) Heart-rizon (Emote) Aloy the Skywatcher (Écran de chargement) Glinthawk (Glider) Aloy’s Spear (Harvesting Tool) Shield-Weaver (Wrap)

Style «Ice Hunter» pour PlayStation uniquement

Le deuxième style d’édition d’Aloy pourrait être exclusif à PS5 / PS4 puisque le jeu ne vous dit pas si le skin a un style ou non, sauf si vous possédez le style! (comme Kratos) pic.twitter.com/1GIk9IS13S – HYPEX (@HYPEX) 13 avril 2021

Un deuxième style de la peau d’Aloy a également été divulgué peu de temps après la révélation initiale. La version «Ice Hunter» n’est disponible que pour les joueurs Fortnite sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Epic Games organisera une Aloy Cup sur ces deux plates-formes, où les participants pourront débloquer l’exclusivité PlayStation avec un placement de tournoi élevé. Les joueurs qui ne parviennent pas à collecter le style lors de ce tournoi peuvent acheter Ice Hunter Aloy plus tard. Restez à l’écoute de ESTNN pour une ventilation plus complète de la Coupe Aloy.

Il n’y a pas d’arrêt d’Epic Games dans leur voyage pour amener tous les personnages imaginables dans Fortnite Battle Royale. Le crossover Horizon Zero Dawn est encore une autre ondulation dans le plus grand étang de ce jeu emblématique de Battle Royale.