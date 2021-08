Fuite du manuel d’utilisation du Samsung Galaxy S21 FE détaillant les principales fonctionnalités

TL;DR

Le manuel d’utilisation du Samsung Galaxy S21 FE a fuité. Il confirme certaines fonctionnalités clés du téléphone. Cela laisse également entendre que l’appareil pourrait manquer une fonctionnalité cruciale qui était présente sur le Galaxy S20 FE.

Les fuites et les informations sur le Samsung Galaxy S21 FE se sont multipliées ces derniers jours. Le téléphone est clairement sur le point d’être lancé et les gens de SamMobile ont réussi à mettre la main sur son manuel d’utilisation.

Même si nous avons vu plusieurs fuites sur le prochain téléphone Samsung, le manuel d’utilisation est aussi officiel que possible. Il ne mentionne pas les spécifications exactes du Galaxy S21 FE mais détaille certaines des fonctionnalités clés du téléphone.

Pour commencer, le manuel montre le Galaxy S21 FE dans toute sa splendeur, confirmant que tous les rendus que nous avons vus jusqu’à présent sont exacts. Vous obtiendrez un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran perforé et une triple caméra arrière à l’arrière. Le téléphone prendra également en charge la reconnaissance faciale comme mécanisme de déverrouillage. Le bouton à droite du téléphone peut être personnalisé pour lancer rapidement l’application appareil photo, Bixby ou toute autre application.

Il y a un seul emplacement nano-SIM sur le téléphone. Le document ne mentionne pas de slot MicroSD. Cela pourrait être une grosse déception pour ceux qui s’attendaient à ce que le Galaxy S21 FE prenne en charge le stockage extensible tout comme le Galaxy S20 FE.

Le manuel confirme en outre que le Galaxy S21 FE aura une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Cela signifie qu’il peut résister à une immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant un maximum de trente minutes.

Le Galaxy S21 FE bénéficiera également d’un partage d’alimentation sans fil pour charger des appareils Samsung compatibles, comme une paire de Galaxy Buds, à l’aide du téléphone.

Ailleurs, le manuel mentionne que le Galaxy S21 FE obtiendra un affichage à taux de rafraîchissement élevé, une prise en charge de l’audio Dolby Atmos et NFC pour les paiements sans contact.

Il existe également une liste d’applications préchargées mentionnées dans le document, dont 23 applications Samsung et 12 applications Google.

Certaines fonctionnalités de l’appareil photo sont également mentionnées dans le manuel du Galaxy S21 FE divulgué. Ceux-ci incluent le mode Prise unique de Samsung pour capturer plusieurs photos et vidéos en même temps, Scene Optimizer pour ajuster automatiquement l’exposition, le contraste et la balance des blancs, le mode AR Doodle, le mode Pro, un mode dédié à la photographie culinaire, le mode portrait vidéo, super ralenti, hyperlapse, et plus encore.