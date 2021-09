Fuite du premier brouillon du calendrier de Formule 1 2022

in

Une première ébauche du calendrier 2022 a été divulguée, révélant qu’il comprendra 23 courses comme prévu, commençant à Bahreïn et se terminant à Abou Dhabi.

Le sport a depuis longtemps clairement indiqué qu’il voulait que la saison prochaine soit la plus longue de tous les temps après que les plans d’avoir 23 tours cette année aient été contrecarrés par la pandémie mondiale.

En raison de cette pandémie, il n’a pas été clair quels sites figureraient dans le calendrier 2022 et s’il s’agirait à nouveau d’un site principalement composé de sites européens.

Un calendrier divulgué de Gazzetta dello Sport a révélé que ce ne sera pas le cas, avec les courses en Australie, au Canada, au Japon et en Chine – dont aucune n’a eu lieu cette année – toutes de retour.

En fait, le sport ne se dirigera apparemment pas vers l’Europe avant la sixième manche, le Grand Prix d’Espagne, avec des courses au Moyen-Orient, en Australie, en Chine et à Miami pour lancer la campagne.

Les seuls points d’interrogation qui restent apparemment sont de savoir si une course au Paul Ricard ou à Imola, plus populaire, remplira le sport le 17 juillet, et si Singapour ou la Turquie accueilleront la 18e manche.

Les deux courses ci-dessus serviront d’étapes triples, la première venant après les courses en Angleterre et en Autriche, et la dernière se déroulant entre celles de Sotchi et de Suzuka.

Au total, il y a trois programmes triples, l’autre comprenant Spa, Zandvoort et Monza, et quatre programmes doubles.

Étant donné qu’un certain nombre de membres du paddock ont ​​appelé à la fin des trois courses en trois semaines l’année prochaine, il y aura très probablement des plaintes concernant le calendrier si cette version divulguée est correcte.

Le programme complet est le suivant :

20 mars – Grand Prix de Bahreïn

27 mars – Grand Prix d’Arabie Saoudite

10 avril – Grand Prix d’Australie

24 avril – Grand Prix de Chine

08 mai – Grand Prix de Miami

22 mai – Grand Prix d’Espagne

29 mai – Grand Prix de Monaco

12 juin – Grand Prix d’Azerbaïdjan

19 juin – Grand Prix du Canada

3 juillet – Grand Prix de Grande-Bretagne

10 juillet – Grand Prix d’Autriche

17 juillet – Grand Prix de France ou Grand Prix d’Imola

31 juillet – Grand Prix de Hongrie

28 août – Grand Prix de Belgique

04 septembre – Grand Prix des Pays-Bas

11 septembre – Grand Prix d’Italie

25 septembre – Grand Prix de Russie

02 octobre – Grand Prix de Turquie ou Grand Prix de Singapour

09 octobre – Grand Prix du Japon

23 octobre – Grand Prix des États-Unis

30 octobre – Grand Prix du Mexique

13 novembre – Grand Prix du Brésil

20 novembre – Grand Prix d’Abou Dhabi