Fuite du rapport : l’enquête doit se poursuivre, la Haute Cour de Delhi viole Google pour avoir écrit au chef de la CCI

Le tribunal a également observé que si un rapport doit rester confidentiel conformément à la loi, il doit le rester, observant que s’il y a une fuite d’informations confidentielles, il doit être examiné.

Vendredi, la Haute Cour de Delhi a refusé de suspendre l’enquête en cours de la Commission indienne de la concurrence sur les accords de Google sur les smartphones Android. Il a également désapprouvé la décision du cadre supérieur de la société basé en Californie, écrivant au président de la CCI pour l’avertir d’une action en justice concernant la fuite présumée d’informations confidentielles liées à l’enquête en cours.

« Votre client n’avait aucune raison d’écrire à l’autorité adjudicatrice. Si votre client voulait informer, il aurait pu écrire au registraire… Aviser votre client. Juste parce qu’il est là (en Californie)… il devrait savoir que si vous voulez fonctionner dans un pays, il doit connaître la loi », a déclaré la juge Rekha Palli à l’avocat principal AM Singhvi, comparaissant pour Google, lors de l’audience.

Cependant, Google a maintenu qu’il n’avait commis aucune violation de la loi et qu’il souhaitait seulement empêcher toute nouvelle divulgation illégale de conclusions confidentielles.

Le juge Palli a également déclaré qu’il entendrait lundi la pétition de Google visant à empêcher CCI de « diverser davantage » son rapport d’enquête provisoire confidentiel aux médias. « Comment pouvons-nous passer des ordres sans consulter le rapport du directeur général », a déclaré la magistrature.

Alors que l’ordonnance de la CCI du 8 septembre n’était pas enregistrée et a été remise au tribunal sous pli scellé lors de l’audience, la juge a déclaré qu’elle aimerait examiner le rapport (d’enquête) du DG sur les pratiques commerciales déloyales présumées au nom de Google. et regardez également les demandes de confidentialité faites par l’entreprise.

La réprimande du tribunal est intervenue après que le solliciteur général supplémentaire N Venkataraman a informé le HC qu’un officier supérieur du bureau californien de Google avait écrit une « lettre de menace » au président de la CCI, qui est également l’autorité judiciaire dans l’affaire. Citant la lettre, Venkataraman a déclaré que la lettre avertissait que Google engagerait des poursuites judiciaires contre “ceux qui auraient pu faciliter la publication illégale du rapport du DG”.

Déclarant que cette fuite ne devrait pas continuer même pendant une minute, Singhvi a allégué que l’information était transmise aux maisons de presse par la CCI elle-même car le rapport confidentiel préparé par le DG de la CCI est en possession exclusive de l’organe statutaire. « D’où pourrait-il être divulgué, même si Google n’en a pas non plus de copie… CCI doit être empêché de toute fuite. Il ne peut pas divulguer des informations comme un tamis aux portails d’information tout en nous les refusant », a-t-il déclaré.

« Il y a des accusations contre un organisme gouvernemental et il n’y a pas un mot (dans l’affidavit de Google) indiquant quand et comment cela a été fait… Ils essaient de faire échouer la procédure. S’ils sont lésés, ils devraient porter plainte contre (les médias) », a déclaré l’officier de justice.

Cependant, la CCI a soutenu qu’elle était au courant de la position juridique sur la confidentialité. La commission n’a divulgué ni n’a l’intention de divulguer aucune information confidentielle de Google, a déclaré Venkataraman, exhortant le tribunal à classer l’affaire car cela “enverra un signal complètement erroné”.

Tout en s’opposant à la requête de Google, Venkataraman a fait valoir que la « présomption » de Google à son encontre était totalement déplacée et que la société voulait « faire échouer la procédure » car elle avait été déclarée coupable à première vue. « Aucune commande ne peut être passée en l’absence de toute preuve que nous l’avons divulguée… rien n’indique que nous l’avons divulguée. Quelle est la confidentialité dans tout cela. Ils font cette tendance sur l’organe statutaire. Que disent les journaux que la CCI enquête. Qu’est-ce qui est révélé d’autre », a demandé l’ASG, tout en affirmant que « s’ils sont si lésés, ils devraient faire de ces journaux des parties à l’affaire. Laissez-les répondre.

Google dans sa pétition de jeudi a déclaré que la “divulgation illégale” du rapport du DG est un abus de confiance qui nuit à sa capacité à se défendre et nuit à sa réputation et à ses partenaires. Un porte-parole de Google a déclaré que la société était profondément préoccupée par le fait que le rapport ait été divulgué aux médias « pendant qu’il était sous la garde de la CCI ».

