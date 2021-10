Fuite du remake de la trilogie GTA via le tableau d’évaluation

Image : Rockstar Games / Kotaku

Le mois dernier, nous avons annoncé que Rockstar Games prévoyait de publier une collection de versions remasterisées de certains titres classiques de Grand Theft Auto plus tard cette année. Il semble maintenant que la collection (encore annoncée officieusement) ait reçu une classification par âge en Corée. Cela correspond aux nouvelles informations que Kotaku a entendues sur la prochaine réédition de la trilogie GTA.

Comme repéré par Nibel sur Twitter, un nouveau titre de collection GTA est apparu dans la base de données du Game Rating and Administration Committee. Le GRAC est le groupe gouvernemental sud-coréen chargé d’évaluer et d’évaluer les jeux vidéo. Plus tôt dans la journée, une nouvelle entrée de base de données a été publiée pour quelque chose appelé “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition”.

En août, Kotaku a annoncé que Rockstar Games développait une collection GTA remasterisée comprenant trois titres de l’ère PS2 : GTA III, Vice City et San Andreas. Cela a confirmé les rumeurs de longue date des fans entourant les anciens jeux Grand Theft Auto. Kotaku a appris que la collection sortirait plus tard cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Switch. Les ports PC et mobiles suivraient en 2022. La nouvelle collection est développée par Rockstar Dundee, un studio écossais et l’un des plus récents à rejoindre le vaste réseau mondial de développeurs de Rockstar Games.

Le nom qui apparaît dans la base de données du conseil d’évaluation GRAC est intéressant car il semble faire référence à une version précédente de Rockstar : Grand Theft Auto : The Trilogy. Il s’agissait d’une collection de 2006 publiée pour PS2, Xbox, PC et plus tard PS3.

Comme indiqué en août, Kotaku a appris que les plans concernant ces jeux GTA remasterisés avaient beaucoup changé au cours de l’année dernière. À l’origine, le plan était de les sortir en octobre ou début novembre. Mais Kotaku a entendu de sources que le plan a encore changé et maintenant Rockstar prévoit de sortir la trilogie en novembre.

Plus tôt ce mois-ci, Rockstar Games a annoncé que les ports PS5 et Xbox Series X/S de GTA V étaient retardés. Au lieu de sortir en novembre comme prévu initialement, le port amélioré et étendu de GTA V (qui inclut GTA Online) devrait maintenant être lancé en mars 2022. Certains fans craignaient que ce retard ne signale que la trilogie remasterisée se glisserait également en 2022. Mais On a dit à Kotaku que, du moins pour l’instant, ce n’était pas le plan. Avec le départ des ports de nouvelle génération de GTA V à partir de novembre, il est logique que Rockstar modifie ses plans autour de la trilogie pour profiter de ce mois.

De plus, il ne faut pas oublier que le 20e anniversaire de GTA III est le 22 octobre et que Rockstar a annoncé à cette époque qu’il aurait des “surprises amusantes à partager”. Serait-ce une version remasterisée de GTA III et de deux autres jeux GTA populaires de l’ère PS2 ? Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.