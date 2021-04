Fuite en ligne de données personnelles et de numéros de téléphone de plus de 60 lakh d’utilisateurs de Facebook indiens: rapport

La base de données aurait fui à la suite d’une vulnérabilité que Facebook avait corrigée en 2019 (Crédit photo: .)

Les données personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook de plus de 100 pays, dont plus de 6 millions (60 lakh) d’enregistrements d’utilisateurs en Inde, auraient été divulguées en ligne. La violation, qui pourrait être la plus importante de l’histoire du géant des médias sociaux, comprendrait les numéros de téléphone, les identifiants et biographies Facebook, les noms complets, les dates de naissance, les lieux et même les adresses e-mail dans certains cas.

Les 533 000 000 enregistrements Facebook ont ​​été divulgués gratuitement. Cela signifie que si vous avez un compte Facebook, il est fort probable que le numéro de téléphone utilisé pour le compte ait été divulgué. Je n’ai pas encore vu Facebook reconnaître cette négligence absolue de vos données. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 – Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) 3 avril 2021

Alon Gal, qui est le directeur technique de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson Rock, a repéré la fuite samedi et a rapporté ses conclusions sur Twitter. Gal est notamment le même chercheur qui avait dénoncé ce qui semble être la même base de données divulguée précédemment accessible via un bot Telegram en janvier. Alors qu’à l’époque, la personne derrière le bot vendait les données divulguées à ceux qui étaient prêts à payer pour cela, la différence cette fois-ci est que toutes ces données sont désormais disponibles gratuitement dans un forum de piratage de bas niveau.

«Une base de données de cette taille contenant les informations privées telles que les numéros de téléphone de nombreux utilisateurs de Facebook conduirait certainement à de mauvais acteurs profitant des données pour effectuer des attaques d’ingénierie sociale. [or] tentatives de piratage », a déclaré Gal, cité par Business Insider. Facebook n’était pas disponible pour commenter.

La base de données aurait fui à la suite d’une vulnérabilité corrigée par Facebook en 2019. Mais peu de gens ont tendance à changer très souvent leur numéro de téléphone, de sorte que la précision des données pourrait être très élevée. Alors que dans le passé, ces données étaient mises en vente par une personne qui vendait un numéro de téléphone ou un identifiant Facebook pour 20 $ ou en vrac pour 5000 $ via un robot Telegram, elles sont maintenant largement disponibles et accessibles à tout le monde et tout le monde avec un certain degré de savoir-faire technique.

Ce n’est pas la première fois que Facebook est pris pied dans la bouche suite à une fuite de données. En 2019, les données de 419 millions de Facebook et 49 millions d’utilisateurs d’Instagram ont été exposées dans des bases de données en ligne. La même année, il a été confronté à une autre violation de données, laissant les données de 267 millions d’utilisateurs exposées. Avant cela, il y avait le tristement célèbre scandale Cambridge Analytica, qui était peut-être la première fois que la société de Mark Zuckerberg passait sous le radar pour ses pratiques de collecte de données.

