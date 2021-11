Fuite OnePlus Nord N20 5G prend le design de l’iPhone et fonctionne avec lui

Alors que le OnePlus 10 Pro se serait inspiré de la conception de Samsung, il semble que le successeur du OnePlus Nord N10 5G suivra une voie différente, avec des éléments de conception de l’iPhone.

De nouveaux rendus sont apparus pour le OnePlus Nord N20 5G, gracieuseté de Steve Hemmerstoffer alias Onleaks (via 91mobiles). Les images montrent un appareil qui ressemble étonnamment à un iPhone 12, mais sans l’encoche et le réchaud de caméra carré.

L’écran et les bords semblent plats, une différence notable par rapport aux bords arrondis et à la légère courbe 2.5D de son prédécesseur. Il y a aussi un menton proéminent au bas de l’écran.

Selon Onleaks, l’appareil sera alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 695 5G de Qualcomm, le successeur du 690 qui a alimenté le Nord N10 et a contribué à en faire l’un des téléphones Android les plus économiques du marché. À l’arrière se trouve un capteur principal de 48 MP avec deux caméras supplémentaires de 2 MP. Ce serait un recul par rapport à la configuration à quatre caméras 64MP du N10, qui disposait également d’un capteur ultra-large de 8MP.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une mise à niveau est l’ajout d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour remplacer le capteur arrière du Nord N10, bien que certains puissent préférer le placement à l’arrière. L’écran de 6,43 pouces serait également un OLED par opposition à un écran LCD, les couleurs devraient donc être plus éclatantes cette fois-ci. Cependant, il n’y a aucun mot sur la résolution ou le taux de rafraîchissement.

L’appareil est représenté en gris et violet. Onleaks dit que même s’il est sûr qu’il s’agit du OnePlus Nord N20, il y a une petite chance qu’il puisse en fait être le successeur du OnePlus Nord CE. Cela dit, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous en sachions plus sur le téléphone Nord dont il s’agit.

