Fuite probable de la batterie du Samsung Galaxy S22

TL;DR

Un nouveau dossier réglementaire semble montrer que la capacité de la batterie du Samsung Galaxy S22 va être beaucoup plus petite cette fois. Une photo montrant la prétendue batterie montre qu’elle pourrait avoir une capacité projetée de seulement 3 700 mAh. C’est beaucoup plus petit que la batterie de 4 000 mAh trouvée sur le Galaxy S21 de cette année.



Dans un dossier déposé auprès de l’agence de certification sud-coréenne (via SamMobile), Samsung a téléchargé une photo d’une batterie portant le numéro de modèle EB-BS901ABY. Le téléphone que l’on soupçonne fortement d’être le Galaxy S22 porte le numéro de modèle SM-S901B. Selon l’image de la batterie, sa capacité nominale est de 3 590 mAh et sa capacité typique est de 3 700 mAh.

Quelle que soit la façon dont vous le coupez, cela semblerait confirmer que le Galaxy S22 standard aura une batterie d’au moins 300 mAh de moins que la batterie de 4 000 mAh trouvée sur le Galaxy S21. Alors pourquoi Samsung aurait-il coupé la batterie ? Une explication possible est que la taille d’affichage supposée du S22 n’est que de 6,02 pouces, par rapport à l’écran de 6,2 pouces du Galaxy S21. SamMobile dit également que le Galaxy S22 pourrait avoir le processeur Exynos 2200 de Samsung à l’intérieur, qui peut être plus efficace en termes de consommation d’énergie par rapport à l’Exynos 2100 qui se trouve à l’intérieur du S21 sur les marchés internationaux.

Cela étant dit, réduire la batterie de 300 mAh complets jette toute spéculation possible sur la véritable autonomie de la batterie du Galaxy S22 jusqu’à ce que nous mettions la main sur une. Lors de nos propres tests, nous avons constaté que nous pouvions continuer à utiliser le Galaxy S21 pendant plus d’une journée avec une seule charge. En fonction de divers facteurs, cela pourrait ne pas être possible avec le Galaxy S22. On ne sait pas non plus quelle sera la durée de vie de la batterie si le téléphone utilise un processeur Qualcomm Snapdragon pour le marché américain.

Le fait que Samsung réduise peut-être la batterie de son prochain smartphone phare, dans un monde où les téléphones similaires ont des batteries de 5 000 mAh ou même plus, pourrait faire du Galaxy S22 une énorme déception dans cette spécification matérielle très cruciale.