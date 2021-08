Fuites de Pinhead et Springtrap pour le chapitre 21 expliquées

Dead By Daylight recevra un nouveau tueur pour le chapitre 21 et les fuites de DBD jusqu’à présent ont poussé les fans à spéculer sur Pinhead de Hellraiser et Springtrap de Five Nights At Freddy’s.

Ce ne sont pas les seuls ajouts possibles car il y a aussi des indices que le nouveau tueur pourrait être le Candyman ou un croisement avec Spiral. L’un ou l’autre serait des ajouts fantastiques à la liste déjà stellaire, mais les fans semblent fonder leurs espoirs sur Hellraiser et la FNAF.

FNAF : Pourquoi le créateur Scott Cawthon a pris sa retraite Dead by Daylight | Tome VIII: DELIVERANCE Reveal Trailer

BridTV

3755

Mort à la lumière du jour | Tome VIII: DELIVERANCE Reveal Trailer

833919

833919

centre

13872

Dead By Daylight Pinhead fuit

Pinhead pourrait être le nouveau tueur du chapitre 21 de Dead By Daylight, selon une fuite qui dit que le mot “enfer” apparaît dans l’un de ses teasers.

Plusieurs teasers ont été publiés sur le compte Twitter japonais du jeu, et les fuites de DBD indiquent qu’elles ont trouvé le mot “enfer” en fusionnant des fichiers audio et en utilisant un spectrogramme. Cela pourrait être un clin d’œil à Hellraiser et au prêtre infernal.

Outre le clin d’œil aux profondeurs ardentes, un autre indice possible est une épingle vue dans le tableau en spirale. Cependant, cela pourrait être considéré comme un étirement pour une connexion car plusieurs armes sont exposées.

Un autre indice possible est les lettres cachées suivantes trouvées dans des tweets récents : ISARE. Toutes ces lettres sont dans Hellraiser.

Springtrap est-il le nouveau tueur de DBD ?

Malheureusement, il semble moins probable que Springtrap soit le nouveau tueur du chapitre 21 de Dead By Daylight.

Il y avait de légers indices que l’animatronique de Five Nights At Freddy serait le plus récent ajout, mais les preuves indiquent maintenant Pinhead à la place. L’épingle a été considérée comme un clin d’œil possible à la FNAF, tout comme la lettre S lorsqu’elle a été révélée.

Cependant, il n’y a pas de E dans Springtrap, donc la collaboration la plus ambitieuse de tous les temps ne semble pas se produire.

Autres suggestions

Comme mentionné précédemment, d’autres théories et fuites suggèrent que Candyman pourrait être le nouveau tueur ou qu’il y aura un croisement avec Spiral. Cependant, il y a aussi des suggestions selon lesquelles le nouveau visage sera Pennywise.

La théorie de Pennywise vient du compte Twitter russe Dead By Daylight posant un teaser d’un cirque avec des emojis de clown. Pendant ce temps, la suggestion de Candyman vient du directeur du jeu DBD qui plaisante à propos de son arrivée.

Candyman et Springtrap semblent tous les deux hautement improbables, donc – si vous deviez parier votre maison – nous la mettrons sur Pinhead ou Pennywise.

Dans d’autres nouvelles, les nouvelles armes à feu et les changements d’armes de Warzone Season 5 notes de mise à jour