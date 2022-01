Fuites de séquences du créateur de personnage Elden Ring de FromSoftware

Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir l’air aussi hideux dans Elden Ring.Image: FromSoftware

Alors que nous nous rapprochons du lancement d’Elden Ring le 25 février, des images de son créateur de personnage ont fuité, et les fans du prochain action-RPG pensent qu’il a l’air dingue. En fait, les gens disent que ça a l’air mieux que les créateurs de personnages dans les jeux précédents de FromSoftware, comme Bloodborne et Dark Souls III.

Les images proviennent de YouTuber ER-SA, qui a mis en ligne six minutes de tripotage du créateur du personnage d’Elden Ring. Ils parcourent diverses classes et paramètres, dont la plupart manquent de texte, probablement en raison du métrage extrait d’une version incomplète du jeu. Selon IGN, les images divulguées proviennent du test de réseau fermé, qui a eu lieu du 12 au 14 novembre.

Pourtant, ce qui a été téléchargé a l’air sacrément bon ! Le personnage créé avec lequel ER-SA déconne semble beaucoup plus humain que tout ce que FromSoftware a publié auparavant.

Les fans des jeux du réalisateur Hidetaka Miyazaki conviennent que le créateur du personnage d’Elden Ring est impressionnant. Les commentaires sur la vidéo d’ER-SA sont jonchés d’éloges sur les images, plusieurs s’accordant à dire que la fidélité graphique d’Elden Ring est « une amélioration assez notable » par rapport à Dark Souls III. D’autres s’exclament que vous pouvez « créer des personnages vraiment beaux ». Ensuite, il y a ceux qui sont incrédules parce qu’ils « ont vraiment l’air humains ».

Pendant ce temps, ailleurs en ligne, les fans comparent le créateur du personnage du jeu à Nioh 2 de Team Ninja, affirmant que vous pourrez créer des femboys. Quelques-uns sont également en train de mémoriser les images, affirmant que les personnages sont « hots ».

Bien sûr, vous pouvez également créer une monstruosité absolue d’un personnage dans Elden Ring, si vous le souhaitez. Vers la fin de la vidéo d’ER-SA, ils poussent les curseurs à fond, ce qui donne un personnage effrayant dont les yeux, la tête et la mâchoire sont tous bombés. C’est normal pour le cours des jeux FromSoftware, bien sûr, et quelque chose dont les fans sont ravis.

Ce n’est que le dernier morceau d’Elden Ring que nous voyons avant qu’il ne sorte sur consoles et PC le 25 février. Les fans dévorent chaque morceau du jeu qu’ils peuvent, faisant des choses folles comme modifier GTA San Andreas dans la démo et se disputer les chevaux ont des fourches. Il y avait aussi ce trou qui a tué pas mal de joueurs, et des boss terrifiants au-delà des limites de la démo.