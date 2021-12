Fuites d’iOS 15.3 bêta avec seulement des modifications mineures alors qu’Apple se prépare à des mises à jour plus riches en fonctionnalités au printemps [Updated]

Ce qui semble être la version bêta initiale de la prochaine mise à jour iOS et iPadOS 15.3 a été divulguée, révélant que la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone et de l’iPad sera probablement axée sur les corrections de bogues, les améliorations de performances et de sécurité, plutôt que sur des fonctionnalités plus importantes destinées à être partie des mises à jour logicielles au printemps prochain.



La version bêta d’iOS 15.3, obtenue par MacRumors, n’inclut que quelques changements notables, notamment le libellé concernant les nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants, de petits ajustements à l’application Podcasts et un texte modifié concernant le téléchargement automatique de magazines dans Apple News + pour une lecture hors ligne. . Bien qu’il ne s’agisse probablement que de la première de plusieurs versions bêta, cela indique que la prochaine mise à jour sera probablement une mise à jour plus mineure que ce que certains pourraient espérer.

Analyses MacRumors montrant les visites d’appareils exécutant iOS 15.3

Les analyses de MacRumors ont montré une augmentation du nombre d’appareils sur iOS 15.3, avec une légère augmentation vers le début du mois. De même, ces mêmes analyses montrent un modèle de visites stable et cohérent à partir d’appareils exécutant iOS et iPadOS 15.4. Ce dernier pourrait être une mise à jour plus importante, avec plus de changements pour les utilisateurs frontaux que ce que iOS 15.3 est apparemment sur le point d’être.

Analyses MacRumors montrant les visites d’appareils exécutant iOS 15.4

Une caractéristique que beaucoup ont gardé à l’œil est le contrôle universel. Apple a officiellement retardé la fonctionnalité, présentée pour la première fois à la WWDC en juin, jusqu’au printemps. Universal Control n’est pas encore apparu pour les développeurs et les bêta-testeurs publics.

Apple a redémarré hier son cycle bêta de macOS avec macOS Monterey 12.2. Ni macOS 12.2 ni la version divulguée d’iPadOS 15.3 n’incluent le contrôle universel, ajoutant la certitude que l’iPadOS 15.4 qui approche et la mise à jour macOS qui l’accompagne, raisonnablement prévue pour le printemps, ajouteront la fonctionnalité très attendue et d’autres nouveaux changements.

Universal Control est l’une des deux fonctionnalités initialement annoncées lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin et qui n’ont pas encore été publiées. Parallèlement à Universal Control, Apple indique que la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter leurs cartes d’identité et leur permis de conduire à l’application Wallet dans les États participants sera disponible au début de 2022.

Apple a publié cette semaine iOS et iPadOS 15.2, qui comprend un résumé des notifications récemment repensé, des rapports de confidentialité des applications, etc. iOS 15.2 suit iOS 15.1 et iPadOS 15.1, sortis plus tôt à l’automne, apportant la nouvelle fonctionnalité SharePlay de FaceTime.

Mise à jour 10h10: Les liens de téléchargement pour la version bêta d’iOS 15.3 non publiée proviennent directement du code source de la page de téléchargement des développeurs d’Apple. Les versions bêta initiales d’iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 et tvOS 15.3 étaient apparemment censées être publiées hier aux côtés de macOS 12.2, mais ont été retirées au dernier moment. Plutôt que de les supprimer de la page, Apple a simplement commenté les entrées dans le code HTML afin qu’elles n’apparaissent pas sur la page.

(Merci spécial à Berkin Ceylan !)