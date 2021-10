Fuites en profondeur de l’appareil photo Google Pixel 6 Pro

TL;DR

Une autre fuite du prochain Google Pixel 6 a été publiée sur YouTube, en se concentrant sur l’appareil photo Pixel 6 Pro. Le message comprend des photos et des clips vidéo pris à partir de l’appareil photo. Le téléphone devrait toujours être lancé à la mi-octobre.

Alors que nous attendons patiemment que Google nous donne enfin le détail officiel de ce que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro peuvent faire, de plus en plus de fuites de ce smartphone très attendu continuent de se frayer un chemin vers Internet. La dernière fuite montre des photos et des images prises à partir d’un Pixel 6 Pro.

La nouvelle fuite de l’appareil photo Pixel 6 Pro provient de M. Brandon Lee de la chaîne YouTube This is Tech Today. Il a été une source fiable de fuites ces derniers temps, et ces informations sur l’appareil photo Pixel 6 proviennent apparemment d’une source non identifiée au Nigeria. La source a eu accès à un Pixel 6 Pro et a pris des photos et des vidéos avec l’appareil photo du smartphone. Lee a souligné que les images et les clips ont été pris avec un logiciel de pré-production avec une source qui n’est pas un photographe professionnel.

Cela étant dit, les photos incluses dans la vidéo de la caméra Pixel 6 Pro montrent des détails solides dans les paramètres qui ont été pris en milieu d’après-midi par temps couvert. Les photos montrent également un contraste solide et ne déforment pas les images d’arrière-plan. Les clips vidéo ne sont pas aussi beaux. Cela est principalement dû au fait que la stabilisation de l’appareil photo n’est pas si stable. Encore une fois, il est possible que cela s’améliore avec le logiciel final.

Juste un petit rappel : le Pixel 6 standard pourrait avoir une caméra arrière principale de 50MP et un capteur ultra-large de 12MP. Le Pixel 6 Pro pourrait avoir ces deux appareils photo, plus un téléobjectif 48MP avec zoom optique 4x. Cette nouvelle fuite montre également un gros plan du plus grand écran de 6,71 pouces du Pixel 6 Pro avec son écran incurvé.

Restez à l’écoute car nous aurons probablement encore plus de fuites de Pixel 6 avant que Google ne lance enfin officiellement ce smartphone (espérons-le) plus tard en octobre.