Fuites, prévisions et heure de début du PlayStation Showcase de septembre 2021

L’heure de début du PlayStation Showcase de septembre 2021 est ce soir et il y a d’innombrables rumeurs et fuites en ligne.

Il se concentrera sur l’avenir de la PS5 qui manque cruellement de jeux depuis sa sortie. Cependant, bien que le système de nouvelle génération soit au centre de l’événement, il est possible que nous voyions God of War Ragnarok qui est également présenté sur PS4.

Que vous ayez la chance de posséder une console Sony de nouvelle génération ou que vous vous contentiez de vous en tenir à la dernière génération, il devrait y avoir de nombreuses révélations, bandes-annonces et séquences passionnantes.

Fuite de PlayStation Showcase

L’une des fuites et des rumeurs concernant l’événement PlayStation Showcase de septembre 2021 indique que nous pouvons nous attendre à voir The Last of Us 2 Factions ainsi qu’une bande-annonce de God of War Ragnarok.

Les mêmes fuites indiquent que nous aurons également droit à une bande-annonce de gameplay pour Gran Turismo, de nouvelles séquences de gameplay pour Call of Duty Vanguard, ainsi qu’une autre bande-annonce pour Stray qui est ce jeu qui vous met dans le corps d’un chat. Toutes ces rumeurs sont une gracieuseté de Moore’s Law Is Dead sur YouTube (via WCCFTech).

En dehors de l’événement, le YouTuber a également déclaré que Sony prévoyait une PlayStation 5 Pro pour fin 2023/2024. Cela ne fera pas partie de l’émission d’aujourd’hui, mais il est censé comporter un nouveau Soc AMD avec des performances plus élevées et un prix maximum de 700 $.

Prédictions

L’une de nos prédictions pour le PlayStation Showcase est que Sony annoncera un nouveau niveau premium PS Plus qui inclut leur Crunchyroll récemment acheté.

Bien que ce qui précède serait un succès ou un échec en fonction du prix et que vous aimiez l’anime, un désir plus prometteur est la taquinerie d’un nouveau jeu InFamous. Nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise, mais Sucker Punch a mis à jour son tristement célèbre domaine de jeu et le co-fondateur de Xbox Era, Nick Baker, dit que cela pourrait apparaître.

Nous aimerions que Silent Hill émerge, mais ce navire a coulé il y a longtemps, tandis que toute nouvelle concernant Abandoned est tout simplement fatigante. Une prédiction sûre est que la version PS5 de Grand Theft Auto V sera présente, et nous devrions voir plus de Final Fantasy 16.

Avant même les fuites non confirmées de Moore’s Law Is Dead, nous avions prédit que God of War Ragnarok serait présent et qu’il y aurait une mise à jour sur le multijoueur de The Last of Us 2. Encore une fois, ni l’un ni l’autre n’est confirmé.

Il est également possible que nous ayons un autre regard sur Forspoken de Square Enix, et nous espérons que nous ne reverrons pas Horizon Forbidden West pour la millième fois.

À quelle heure commence le PlayStation Showcase de septembre 2021 ?

L’heure de début de l’événement PlayStation Showcase de septembre 2021 est 13h00 PT, 15h00 ET et 21h00 BST aujourd’hui.

Vous pourrez le regarder en direct sur la chaîne YouTube ou Twitch de Sony. Leur blog indique qu’il durera environ 40 minutes et qu’il comprendra des mises à jour des studios PlayStation et des développeurs tiers.

