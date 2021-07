Fuji 6 heures annulé

in

07/07/2021 à 17:34 CEST

Les 6 Heures de Fuji (Japon), cinquième épreuve de Championnat du monde d’endurance (WEC) de la FIA et qui était prévue le 26 septembre prochain, a été annulée en raison de la pandémie et sera remplacée par une course à Bahreïn.

Comme le rapporte l’organisation du WEC, Bahreïn accueillera un double rendez-vous pour les deux dernières courses de la saison 2021, dont la première course de six heures aura lieu le 30 octobre et la seconde, de huit heures, le 6 novembre.

“Malheureusement, nous n’avons d’autre choix que d’annuler notre étape japonaise du Championnat du monde en raison des difficultés persistantes de la pandémie. Nous pensons que nous remplacerons Fuji par une autre course en Bahreïn est l’option la plus sûre pour tout le monde” a-t-il déclaré Frédéric Lequien, directeur général du WEC.

Ce sera la première fois que deux courses auront lieu sur le même site correspondant au Championnat du Monde d’Endurance.

Voici le calendrier WEC 2021 :

1 mai 6 heures de Spa-Francorchamps

13 juin Portugal 8 heures de Portimao

18 juillet Italie 6 heures de Monza

21-22 août 24 Heures du Mans

30 octobre 6 heures Bahreïn

6 novembre 8 Bahreïn heures