Fujifilm annonce un appareil photo hybride argentique Instax Mini Evo

Fujifilm a annoncé l’Instax Mini Evo, un nouvel appareil photo numérique qui imprime sur un film Instax Mini. La société le décrit comme un nouveau produit phare d’Instax qui a été «conçu avec une touche haut de gamme et classique » ; et il comporte plusieurs éléments rétro, notamment des cadrans montés sur le dessus et une commande d’impression qui fonctionne comme un levier d’avance de film.

Comme les autres appareils photo hybrides Instax, le Mini Evo dispose d’un écran LCD pour vous aider à cadrer vos photos numériques avant l’impression. Le Mini Evo comprend dix effets d’objectif qui peuvent être combinés et appliqués aux photos, et Fujifilm affirme qu’il a une résolution d’exposition deux fois supérieure aux modèles précédents. La qualité d’image des précédents appareils photo hybrides Instax de Fujifilm n’a pas été excellente, nous devrons donc voir comment celui-ci fonctionne dans la pratique.

La Mini Evo fonctionne également comme une imprimante Instax, ce qui signifie que vous pouvez imprimer des photos depuis votre smartphone sans fil. Dans le sens inverse, Fujifilm a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre d’enregistrer des photos Mini Evo imprimées sur votre téléphone avec des cadres Instax intégrés, afin que vous puissiez les partager sous forme de clichés Instax numériques.

Fujifilm lancera l’Instax Mini Evo au Japon le 3 décembre, mais il n’arrivera aux États-Unis qu’en février. Cela coûtera 199,95 $.