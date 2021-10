Fujifilm India nomme Arun Babu à la tête de la division Instax ainsi que des divisions appareils optiques et imagerie électronique

Arun Babu a rejoint Fujifilm India en mai 2018 et est depuis lors responsable de la croissance des appareils photo Fujifilm en Inde.

La société de technologies d’appareils photo et d’imagerie Fujifilm India Pvt Ltd a élevé Arun Babu à la tête de la division – imagerie électronique, dispositifs optiques et division Instax. L’élévation entrera en vigueur le 11 octobre 2021. Avant l’élévation, Babu était directeur général, EID et appareils optiques. Dans son nouveau rôle, Babu sera responsable de la direction générale des trois divisions et s’occupera des opérations de bout en bout des divisions combinées. « Sous la direction d’Arun Babu, notre division caméras a connu une croissance considérable au fil des ans. Dans ce nouveau rôle, il s’occupera de nos offres complètes d’appareils photo et fera évoluer l’entreprise vers de nouveaux sommets », a déclaré Koji Wada, directeur général de Fujifilm India Pvt Ltd.

Arun Babu a rejoint Fujifilm India en mai 2018 et est depuis lors responsable de la croissance et du succès des appareils photo Fujifilm en Inde. Dans le passé, il a été associé à des sociétés telles que Sony et Videocon avant de rejoindre Fujifilm India. Babu a plus de 18 ans d’expérience dans l’industrie dans divers rôles. Alors qu’il assume ce nouveau rôle, Fujifilm India espère s’établir davantage dans le secteur photographique indien et renforcer son engagement à fournir des produits photo innovants de classe mondiale. « Les caméras et accessoires Instax se sont extrêmement bien comportés avec le public dans le passé. Les caméras fonctionnent bien avec les jeunes et j’espère que je pourrai faire passer cette croissance au niveau supérieur », a déclaré Arun Babu, chef de la division – imagerie électronique, appareils optiques et divisions Instax.

Fondée en 1934, Fujifilm croit en l’innovation et en la création de nouvelles valeurs grâce à des technologies de pointe et exclusives. Débutant en tant que producteur de films photographiques pionnier au Japon, Fujifilm a tiré parti de ses technologies d’imagerie et de l’information pour devenir une présence mondiale connue pour son innovation dans les soins de santé, les arts graphiques, les appareils optiques, les matériaux hautement fonctionnels et d’autres domaines de haute technologie. Fujifilm travaille en permanence à la détection précoce des maladies et à la sensibilisation du grand public en menant des programmes de sensibilisation pour promouvoir le dépistage de la tuberculose et du cancer.

