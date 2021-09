Fujifilm instax mini 40 : appareil photo instantané au style vintage

in

C’est le nouvel appareil photo de cette gamme, spécialisé dans l’impression de photos en quelques secondes.

Conçu pour être facilement transportable, il est fini dans une texture noire brillante de haute qualité avec des accents argentés. Il fonctionne grâce à l’exposition automatique, pour obtenir les meilleures photographies à tout moment de la journée. Ce mode détecte automatiquement le niveau de lumière ambiante lorsque le déclencheur est enfoncé et optimise la vitesse d’obturation et la puissance du flash en fonction de la scène. Il permet même aux utilisateurs novices d’Instax de prendre des photos qui sont correctement exposées automatiquement quelles que soient les conditions intérieures ou extérieures, en obtenant instantanément des photos de haute qualité.

Mode selfie

Le mode Selfie est également disponible, parfait pour prendre des autoportraits et des gros plans. Tirez simplement sur le bord avant de l’objectif après avoir allumé l’appareil photo. Cela rend plus facile que jamais de prendre un selfie et des photos en gros plan.

Film de feuille de contact instantané

Le film instantané Contact Sheet accompagne également le lancement de l’instax mini 40. C’est un hommage à la photographie argentique classique, car la planche contact simule l’apparence de la planche contact d’un photographe lorsque des bandes de film traitées par contact sont imprimées. Comme tous les films instax, Contact Sheet sera disponible en cartouches de 10 expositions.

Instax mini 40 : caractéristiques techniques

Objectifs : 2 composants, 2 éléments, 60 mm. Viseur d’images réelles, 0,37x, avec point central pour référence. Plage de mise au point : 0,3 m – infini ; mode selfie, 0,3 – 0,5 m. Obturateur électronique programmé, de 1/2 à 1/250 sec. Synchronisation lente en basse lumière Contrôle automatique de l’exposition ; ISO 800. Temps de développement : environ 90 secondes. 104 x 121 x 65 mm / 330 gr.

L’appareil photo instantané Fujjifilm instax mini 40 est disponible au prix public conseillé de 99,99 €.

www.instax.com/mini40