Fujifilm lance la version grand format de son imprimante mobile Instax Link

Fujifilm a annoncé une nouvelle imprimante mobile qui utilise son plus grand film Instax Wide format. L’imprimante pour smartphone Instax Link Wide est une idée similaire à l’Instax Mini Link existant : connectez votre téléphone via Bluetooth et utilisez une application pour éditer et imprimer vos propres instantanés de style Polaroid à partir de votre appareil photo.

Le film Instax Wide est beaucoup plus gros que l’Instax Mini – il a à peu près la taille de deux cartes de crédit côte à côte. Cela signifie que vos impressions Link Wide ne sont peut-être pas aussi faciles à transporter dans un portefeuille que les photos Instax Mini, mais elles devraient être beaucoup plus visibles et utilisables à d’autres fins.

L’imprimante Link Wide est également compatible avec l’appareil photo sans miroir X-S10 de Fujifilm de l’année dernière, vous permettant d’imprimer directement sans téléphone. Bien sûr, vous pouvez imprimer des photos prises avec d’autres appareils photo en les téléchargeant sur votre téléphone, puis sur l’application Instax Link.

Les modes de couleurs riches et naturels de l’Instax Link Wide.

Fujifilm dit que l’imprimante Link Wide devrait être bonne pour environ 100 impressions Instax sur une charge de batterie. Il existe deux modes d’impression, Riche et Naturel, qui vous permettent de choisir entre une sortie couleur « lumineuse et immersive ou saturée et classique », ainsi que la possibilité de modifier des images dans l’application en recadrant ou en ajoutant du texte.

Fujifilm lancera l’imprimante pour smartphone Instax Link Wide à la fin du mois pour 149,95 $. La société présente également une nouvelle variante à bordure noire du film Instax Wide, qui se vendra 21,99 $ pour un pack de 10.