Fukushima: Les plans de déversement d’eau radioactive dans le Pacifique sont jugés «épouvantables» | Monde | Nouvelles

Tremblement de terre de Fukushima: le courant est coupé alors que les tremblements frappent le Japon

La proposition, annoncée le 13 avril, verrait 1,25 million de tonnes d’eau contaminée rejetée, polluant les pratiques de pêche et d’aquaculture dans toute la région. Les plans ont été sévèrement critiqués en Corée du Sud, en Chine et au Japon.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le Dr Paul Dorfman, chercheur senior à l’University College London et fondateur du Nuclear Consulting Group (NCG), a qualifié cette décision d ‘«épouvantable».

Le Dr Dorfman a déclaré: «Les projets de déversement d’eau hautement radioactivement contaminée dans le Pacifique représentent un crime écologique épouvantable.»

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a déclaré que l’eau ne serait déversée qu’après avoir été traitée pour éliminer les isotopes radioactifs.

Cependant, les plans n’incluent pas le filtrage du tritium, un isotope dangereux connu pour augmenter le risque de cancer.

M. Suga a déclaré: «La libération de l’eau traitée est une tâche inévitable pour mettre hors service la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et reconstruire la région de Fukushima.»

Le gouvernement affirme qu’après avoir filtré l’eau, elle sera diluée à des niveaux considérés comme inoffensifs, mais on craint que le tritium – qui est difficile à éliminer – finisse dans la chaîne alimentaire.

Le Dr Dorfman a déclaré: «La pollution se bio-accumulera dans le milieu marin, se concentrant sur la flore et la faune, et chez les personnes qui mangent les poissons et crustacés locaux.»

Jusqu’à 70 pour cent de la population mondiale dépendent du poisson pêché dans l’océan Pacifique.

La centrale nucléaire de Fukushima a connu une fusion partielle dans trois réacteurs le 11 mars 2011. Elle a été le résultat d’un énorme tremblement de terre de magnitude 9,1 et d’un tsunami qui a décimé les régions côtières et fait plus de 19 000 morts.

Depuis 10 ans, de l’eau est pompée dans les réacteurs pour les refroidir et éviter une fusion complète.

LIRE LA SUITE: La quatrième vague de Covid frappe le Japon et fait craindre les Jeux olympiques de 2021

L’eau est ensuite collectée et stockée dans de grands réservoirs en acier à l’extérieur de l’installation.

Le Dr Dorfman a ajouté: «Le nucléaire est profondément vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis, ou par des défauts humains ou techniques – y compris des dommages accidentels ou délibérés.

«Le problème est que les accidents sont par nature accidentels – et le coût de l’ignorance de ce bon sens peut être radiologiquement catastrophique.»

Kazue Suzuki, un militant de Greenpeace Japon, a déclaré: «Le gouvernement japonais a une fois de plus laissé tomber les habitants de Fukushima.

«Le gouvernement a pris la décision totalement injustifiée de contaminer délibérément l’océan Pacifique avec des déchets radioactifs.

«Plutôt que d’utiliser la meilleure technologie disponible pour minimiser les risques de rayonnement en stockant et en traitant l’eau sur le long terme, ils ont opté pour l’option la moins chère, en déversant l’eau dans l’océan Pacifique.»

Séoul a condamné les actions du gouvernement japonais et envisage actuellement une action en justice contre le Japon devant le Tribunal international du droit de la mer.

Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué cette décision comme étant «extrêmement irresponsable».

Le vice-Premier ministre japonais, Taro Aso, a joué contre les inquiétudes des voisins internationaux du Japon, déclarant: [contaminated] l’eau ne serait pas un gros problème.

S’exprimant sur l’avenir de l’énergie propre, le Dr Dorfman a déclaré: «Au fil des ans, NCG a régulièrement publié des recherches factuelles sur la question nucléaire. Mais il y a un problème.

«Le gouvernement est lié au lobby de l’industrie nucléaire, et le parti travailliste est dominé par une réflexion syndicale à l’ancienne sur le nucléaire.

Le Dr Dorfman a ajouté: «La réalité est que le nucléaire est trop cher et trop lent pour nous aider à atteindre le zéro carbone net – et le changement le plus rapide des systèmes énergétiques dans le monde est en train de se produire, les nouvelles énergies éolienne et solaire représentant 75% de toute nouvelle énergie génération en 2020. »