“ Fulham a une équipe supérieure à Leeds ”, comme l’hôte de talkSPORT suggère que le sens vestimentaire de Scott Parker l’a épargné d’être critiqué comme le patron de Newcastle, Steve Bruce

Le manager relégué de Fulham, Scott Parker, obtient un “ tour gratuit ” des médias par rapport à d’autres managers en difficulté en partie en raison de son sens vestimentaire suave, a-t-on suggéré.

Les Cottagers ont subi une défaite 2-0 à domicile contre Burnley lundi soir pour confirmer la deuxième relégation du club londonien en trois ans sous le patron.

Parker a mérité des éloges cette saison malgré la relégation de Fulham en Premier League pour la deuxième fois de sa brève carrière d’entraîneur.

L’équipe de Parker Fulham n’a remporté que cinq matchs toute la saison et n’a marqué que 25 buts en 35 matchs jusqu’à présent.

Et pourtant, le joueur de 40 ans est considéré comme un candidat sérieux pour le poste de manager dans l’ancien club de Tottenham, qui est toujours à la recherche d’un successeur permanent de Jose Mourinho.

Parker a refusé de commenter son avenir à la tête de Fulham lundi soir après la confirmation du retour du club au championnat.

Mais, selon le journaliste de talkSPORT Alex Crook, cela ne devrait pas être une question de “ Fulham pourra-t-il garder?

Alors que d’autres managers comme Steve Bruce de Newcastle se font régulièrement marteler par les fans et la presse, Crook dit que Parker s’est légèrement comporté cette saison malgré les échecs de Fulham.

Scott Parker a déclaré que lui et ses joueurs de Fulham avaient été «blessés et éviscérés» après avoir subi une relégation en Premier League

S’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de mardi, il a déclaré: «Steve Bruce a eu beaucoup de presse négative, mais ensuite nous regardons Scott Parker, j’aime Scott, il est super avec les médias, il a fait du bon travail chez Fulham.

«Mais le récit semble être: ‘Seront-ils capables de garder Scott Parker’, mais la question devrait être ‘veulent-ils garder Scott Parker?’

«Il a supervisé deux relégations en trois saisons maintenant, et le récit était que Fulham s’était amélioré au cours de la saison, et qu’ils se seraient peut-être améliorés en termes de performances, mais ils ne se sont pas vraiment améliorés en termes de résultats. et ils ont été relégués assez confortablement avec trois matchs à jouer.

«Ce sont des ridules et tout est question de perception.

«C’est peut-être parce que Scott Parker est plus agréable à regarder, peut-être parce qu’il a un meilleur sens vestimentaire que Steve Bruce et que cela lui donne parfois un laissez-passer gratuit.

Bruce ne correspond pas tout à fait à Parker dans les enjeux de la mode

Parker a également été accusé d’avoir mal géré son équipe talentueuse de Fulham, ce qui est peut-être un avertissement pour les Spurs au milieu des informations selon lesquelles il pourrait faire le saut pour prendre le relais à White Hart Lane.

Les supporters de Leeds United, James, ont appelé le Sports Bar lundi soir et ont soutenu que Fulham avait une meilleure équipe que les Blancs de Marcelo Bielsa, mais que Parker n’avait pas réussi à tirer le meilleur parti de ses joueurs.

Leeds, promu aux côtés de Fulham la saison dernière, occupe la dixième place du classement – 23 points d’avance sur les Parkers.

Le style intelligent de Parker lui donne-t-il un tour gratuit des fans, des experts et des médias?

S’exprimant sur l’animateur du Sports Bar Andy Goldstein et Jason Cundy, il a déclaré: «Jason, vous avez dit à plusieurs reprises au cours de la saison que Bielsa et Leeds recevaient trop d’éloges, mais quatre ou cinq fois je vous ai entendu dire ‘Scott Parker n’obtient pas d’éloges ‘…

«Il a remporté cinq matchs toute la saison! Ils n’ont marqué que 22 buts!

«Je pense qu’il a une bien meilleure équipe à Fulham qu’à Leeds, une bien meilleure équipe, et je ne pense pas qu’il en ait fait grand-chose.