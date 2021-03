Fulham accueille Leeds United

18/03/2021 à 21:03 CET



Ce vendredi à 21h00 au Cottage Craven les visages seront vus Fulham et le Leeds au vingt-neuvième jour de la Premier League.

Le Fulham visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-neuvième journée après avoir perdu le dernier match contre le Manchester City par un score de 0-3. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 28 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 22 buts pour et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Leeds United a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Chelsea lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre Fulham. Avant ce match, le Leeds United ils avaient gagné dans 11 des 28 matches disputés en Premier League cette saison, avec un bilan de 43 buts inscrits contre 46 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Fulham il a gagné deux fois, il a perdu huit fois et il a fait match nul quatre fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le Leeds United Il a un record de six victoires et huit défaites en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un bon joueur en tant qu’outsider.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Cottage Craven et le bilan est de deux victoires et un nul en faveur de la Fulham. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée en battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont joué au Fulham et le Leeds dans ce tournoi, c’était en septembre 2020 et le match s’est terminé par un 4-3 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que le Leeds United ils sont en avance sur l’équipe locale avec un avantage de 10 points. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec 26 points au classement. Pour sa part, Leeds United il compte 36 points et occupe la onzième place du classement.