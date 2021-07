Fulham désireux de signer Harry Wilson de Liverpool cet été

in

Fulham est le club le plus intéressé par la signature de l’ailier de Liverpool Harry Wilson cet été, selon Neil Jones de Goal.

Fulham désireux de signer Harry Wilson

Harry Wilson et ses sorts de prêt ont impressionné Fulham

Le joueur a circulé de club en club tout au long de sa carrière jusqu’à présent, passant divers séjours en prêt dans un certain nombre de clubs de championnat. Plus récemment, il a impressionné pour Cardiff City au deuxième niveau.

Cependant, plutôt que d’expédier l’international gallois sur un autre prêt à nouveau cette fenêtre de transfert, il semble que le moment soit maintenant venu de le transférer définitivement.

Le club le plus susceptible de tester la détermination des Reds avec une offre permanente serait Fulham.

Ils savent que Wilson est plus que capable de produire régulièrement la marchandise dans le championnat et avec l’équipe reléguée au deuxième niveau – et avec eux désespérés pour un retour instantané en Premier League – ils sauront qu’ajouter l’attaquant dans leurs rangs pourrait augmenter leurs chances d’une promotion instantanée la saison prochaine.

Prix-Tag élevé pour Forward

Cependant, il ne sera pas bon marché.

Liverpool veut toujours environ 15 millions de livres sterling pour le joueur et c’est des frais assez importants pour une équipe qui exerce désormais son métier en dehors de l’élite. S’ils veulent essayer de rassembler le bon type de joueur, alors il peut s’agir de frais qu’ils sont résignés à payer.

Il y a eu un intérêt d’ailleurs aussi, avec même des clubs en dehors de l’Angleterre désireux de faire venir le joueur. Benfica est le plus notable, l’équipe portugaise étant heureuse de prendre Wilson cet été.

Cependant, aucun accord officiel n’a encore été trouvé et le joueur reste disponible pour quiconque le souhaite.

Aucune offre officielle de Harry Wilson de Fulham pour le moment

Fulham n’a pas encore déposé d’offre officielle, mais l’intérêt est là et s’ils peuvent débloquer les fonds, alors cela pourrait valoir la peine d’être signé.

Wilson a certainement l’expérience et le savoir-faire de la ligue qu’ils souhaiteraient. Le joueur de 24 ans a réussi 18 buts au total pour Cardiff lors de la campagne 2020/21. C’est en 37 matchs et lui donne une énorme moyenne de 0,58 buts ou passes décisives toutes les 90 minutes.

Record impressionnant à Derby

Avant même d’impressionner dans son pays natal la saison dernière, Wilson était connu comme un joueur capable de jouer au sommet du deuxième niveau. Au cours de son prêt au comté de Derby, il a réussi un record similaire de 18 contributions de buts en 40 matchs, dont 15 buts.

Cela a incité Bournemouth à l’essayer en Premier League lors de sa saison de relégation 2019/20 et, bien que ses contributions aient diminué (Wilson a réussi sept buts et aucune passe décisive), il n’a joué que 18 lots de 90 minutes contre 35,2 pour Derby et 31,2 pour Cardiff.

Il a certainement prouvé à ce moment-là qu’il vaudrait le prix qui lui est attaché et qu’il serait un joueur capable de produire les marchandises du deuxième niveau pour n’importe quel camp qui le souhaite. Si Fulham l’ajoutait à leur équipe, cela les aiderait grandement à concourir au bon bout de la table – et par conséquent, cela pourrait valoir la peine de trouver les fonds et d’amener Wilson au club.

