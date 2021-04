Fulham se rapproche de la relégation en Premier League après qu’Eddie Nketiah ait sauvé Arsenal – mais Mikel Arteta transpire sur la forme physique d’Alexandre Lacazette avant la demi-finale de la Ligue Europa

Arsenal a subi un coup dur avant sa demi-finale de Ligue Europa contre Villareal alors qu’Alexandre Lacazette a boité lors du match nul 1-1 avec Fulham.

Les Cottagers se sont vu refuser trois points cruciaux par la frappe tardive d’Eddie Nketiah, mais Mikel Arteta a maintenant une crise potentielle entre les mains.

.

Alexandre Lacazette s’est blessé aux ischio-jambiers lors du match nul d’Arsenal avec Fulham

C’est Lacazette qui a été si influent dans les victoires contre Sheffield United et Slavia Prague au cours de la semaine, prospérant derrière le jeune talent créatif derrière lui.

Pourtant, peu de temps après le penalty catégorique de Josh Maja, l’ancien attaquant lyonnais a ensuite fait irruption dans la surface de réparation et s’est relevé – semblant s’agripper aux ischio-jambiers avant d’être remplacé par Eddie Nketiah.

Les hommes de Scott Parker se sont battus vaillamment après un barrage précoce des hôtes, mais n’ont pas pu tenir le coup et ont concédé à la 97e minute du match pour les condamner sûrement au championnat.

L’écart entre eux et Burnley est maintenant de six points, les Clarets affrontant Manchester United plus tard ce soir.

.

Nketiah avait la tâche simple de toucher la maison à quelques mètres devant un but vide

.

Josh Maja a claqué une pénalité catégorique alors que les Cottagers pensaient obtenir les trois points aux Emirats.

Pour Arsenal cependant, Arteta espère que le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang sera disponible pour les matchs contre Everton, puis le match aller contre Villareal.

Les Gunners sont neuvièmes du tableau, juste un point d’avance sur Leeds et ayant joué un match de plus, et seront bien conscients que le fait de ne pas remporter le trophée de la Ligue Europa entraînerait une catastrophe d’une saison.

Gabriel Martinelli aurait pu donner l’avance à Arsenal en 30 secondes, mais son lob effronté a dépassé Areola dans le but de Fulham après un bon travail d’Alexandre Lacazette.

Emile Smith-Rowe a commencé brillamment pour les hommes de Mikel Arteta sur le côté droit, avec sa réduction de la signature retrouvant une fois de plus Martinelli – forçant Areola à effectuer un excellent arrêt bas à sa gauche.

.

Emile Smith-Rowe était généralement brillant pour les Gunners du côté droit

Les Cottagers auraient pu prendre une avance surprise après seulement 20 minutes lorsque Bobby Decordova-Reid a frappé une frappe à longue portée, qui a dévié sur la trajectoire de Josh Maja.

Cependant, l’ancien attaquant de Sunderland n’a pas réussi à obtenir de puissance sur sa frappe et il a dépassé le but de Mat Ryan.

Arsenal s’est vu refuser un premier but contre Fulham par la plus petite des marges après que Bukayo Saka ait été déclaré hors-jeu grâce à son TOE.

Pourtant, Dani Ceballos pensait avoir donné l’avantage à l’équipe locale en passant brillamment une tête sur Alphonse Areola.

Dani Ceballos a été refusé par le VAR après que Bukayo Saka ait été déclaré hors-jeu

Mais le contrôle VAR standard a jugé Saka hors-jeu quelques instants avant le mouvement, les rediffusions montrant que l’orteil du joueur de 19 ans était en position de hors-jeu.

Les choses ont empiré pour Arsenal après la pause lorsque Gabriel a été accusé d’avoir commis une faute sur Mario Lemina dans la surface, malgré un long contrôle VAR pour déterminer s’il y avait un contact, puis si Maja était en fait en jeu.

Maja a intensifié après avoir été décerné, pour conduire le ballon devant Ryan dans le but d’Arsenal pour laisser le prêté de Brighton sans aucune chance alors qu’il frappait au fond du filet.

L’Espagnol sera certainement laissé grimaçant après avoir vu le capitaine et créateur en chef Lacazette se relever avec une apparente blessure aux ischio-jambiers, avec Aubameyang également avec le paludisme.

Cela aurait pu être pire si Nketiah n’avait pas quitté le banc pour sauver un point alors qu’il poignardait à la maison alors qu’un tir de Ceballos avait réussi à traverser la défense en visite.