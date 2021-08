Fulham tient à l’accord de prêt de Phil Jones – Man United News And Transfer News

L’homme oublié de Manchester United, Phil Jones, pourrait être en route pour Fulham.

Selon 90min.com, les Cottagers sont l’un des nombreux clubs de championnat à poursuivre l’expérimenté Jones dans le cadre d’un contrat de prêt cet été.

De nouveau en forme après plus d’un an d’absence en raison d’une blessure, l’ancien anglais se retrouve bien en dessous de la hiérarchie à Old Trafford, avec Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof et Eric Bailly tous devant lui.

Phil Jones est prêt à envisager un prêt à un club de championnat, le défenseur central anglais de 29 ans étant tombé dans la hiérarchie à Old Trafford. [Football League World via @BBCSport] – Zone unie (@ManUnitedZone_) 24 août 2021

Et donc, à la suite de rapports hier selon lesquels Jones accueillerait favorablement un déménagement afin d’obtenir un football régulier, le journaliste Jamie Spencer a déclaré qu’un déménagement à Craven Cottage pourrait être envisagé.

“Le joueur de 29 ans, autrefois présenté comme futur capitaine de l’Angleterre, n’a disputé plus de 26 matchs toutes compétitions confondues en une seule saison depuis qu’il a rejoint United il y a dix ans et plus du tout depuis 2014”, a déclaré Spencer.

“Jones a joué une partie du récent match d’échauffement fermé de United contre Burnley et a été pressenti pour un rôle de cinquième défenseur central de l’équipe cette saison. Cependant, il est peu probable que cela donne beaucoup de temps de jeu et malgré sa remise en forme, il n’a même pas atteint le banc ce week-end.

’90min comprend que Fulham fait partie d’une poignée d’équipes de championnat qui s’intéressent à Jones.

“Le scénario le plus probable serait un prêt, United payant toujours la majorité de son salaire, mais cela pourrait lui donner le genre de temps de jeu régulier dont il a besoin pour ressusciter sa carrière au point mort.”

On a beaucoup parlé dans la presse du salaire de Jones et du fait qu’il est prohibitif pour un transfert permanent. Des chiffres de l’ordre de 125 000 £ par semaine sont régulièrement mentionnés.

Cependant, selon Spotrac.com, Jones ne gagne que 75 000 £ par semaine, ce qui est encore beaucoup par rapport aux normes du championnat, mais pas inaccessible, surtout si un élément payant d’un accord pouvait être éliminé.

Une autre source, Salarysport.com, place le salaire de Jones à 110 000 £ par semaine.