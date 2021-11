Fulham veut revenir sur la voie rapide

11/04/2021 à 17:33 CET

Fulham veut revenir en Premier League dès que possible et peut-être le faire sur la voie rapide. Après un début quelque peu inégal, les Londoniens ont réussi à ajouter cinq victoires consécutives en marquant 20 buts.

43 – Fulham est la première équipe à marquer jusqu’à 43 buts après 16 matches de deuxième division anglaise depuis Liverpool en 1961-62 (43 également), qui a ensuite été promu champion à la fin de la saison. Prolifique. pic.twitter.com/ZTXdiUcj7V – OptaJoe (@OptaJoe) 3 novembre 2021

Avec ces données, il s’élève à 43 buts lors des 16 premières journées de championnat, des données que seul Liverpool avait réussi à atteindre lors de la saison 1961-62, qui a réussi à grimper cette saison en tant que champion de la ligue.

Dans le but de remonter entre sourcil et sourcil un an après avoir perdu la catégorie, l’équipe entraînée par Marco Silva veut prendre la promotion fast track et est déjà deuxième, seulement dépassée d’un Bournemouth trouvé intraitable.

Les Londoniens joueront ce dimanche devant Peterborough, 20e au classement, dans un match où ils ne devraient pas avoir de problèmes pour continuer à ajouter des victoires et des buts à leur séquence particulière.