Full House Bob Saget retrouvé mort

Le protagoniste de « Full House » (Trois par Trois) Bob Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel. Il avait 65 ans.

L’acteur connu pour son rôle de père de la série « Tres por Tres », Danny Tanner, a été retrouvé mort par la gouvernante de l’hôtel alors qu’il n’arrivait pas à la caisse, a confié une source à People.

TMZ a été le premier média à signaler la mort du comédien bien-aimé.

L’acteur séjournait au Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, après avoir joué à Jacksonville samedi soir. Le comédien était en tournée dans le pays, ayant joué à divers endroits en Floride, y compris à Orlando. Samedi soir, il était à Jacksonville au Ponte Vedra Concert Hall et a écrit sur son Twitter.

J’ai adoré le spectacle de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville. Public admiratif. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. Vérifiez https://t.co/nqJyTiiezU pour mes dates en 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 – bob saget (@bobsaget) 9 janvier 2022

Les autorités ont été appelées samedi vers 16 heures, heure locale, car un homme inconscient a été retrouvé dans une pièce, l’homme identifié comme étant Robert Saget a été déclaré mort sur les lieux. Les détectives n’ont trouvé aucun signe de drogue ou quoi que ce soit d’illégal dans cette affaire, a écrit le bureau du shérif du comté d’Orange sur Twitter. Les circonstances de sa mort sont inconnues à ce jour.

Selon People, l’acteur séjournait dans cet hôtel depuis quelques jours et son départ était prévu pour 15 heures. Une heure après avoir raté le départ, une femme de ménage est allée dans sa chambre pour voir ce qui se passait et l’a trouvé inconscient dans son lit.

La source ajoute que la chambre était en ordre, qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme et que les valises de l’acteur étaient prêtes à la porte.

Awww… comme c’est triste, je ne sais pas quoi dire. J’ai adoré cette série Tres Por Tres (l’originale). Après que la malheureuse nouvelle a été connue, des collègues et amis de l’acteur ont exprimé leur tristesse et leurs condoléances à sa femme et à ses filles, dont John Stamos, The Olsen Twins, Candance Cameron Bure, Dave Coulier, entre autres.

Bob Saget était l’animateur de America’s Funniest Home Video. Il a ensuite joué dans « Raising Dad », puis a exprimé le vieux Ted Mosby sur les 9 saisons de « How I Met Your Mother ». Il était également sur Quatum Leap, Joey, Entourage, Louie, Grandfathered, Shameless, Half Baked, Dumb and Dumberer, New York Minute, The Masked Singer. Il est revenu à son rôle de Danny Tanner dans le redémarrage de la série Netflix « Fuller House », qui a duré 4 ans et s’est terminé en 2020.

Bob laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et leurs 3 filles – avec son ex-femme Sherri Kramer.

RIP Bob… Danny Tanner pour toujours.

Tu sais que c’est drôle, il adorait Betty White.