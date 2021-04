Full Moon Fever: le premier album solo de Tom Petty

Après leur septième studio, Let Me Up (I’ve Had Enough), certifié platine en 1987, Tom Petty a brièvement interrompu son travail avec son groupe de soutien à long terme, The Heartbreakers, et a rejoint Les Wilburys itinérants. Rien de moins qu’un supergroupe rock’n’roll en or massif, cette tenue remarquable, quoique éphémère, comprenait également Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, et le leader d’ELO Jeff Lynne, et leur premier album, The Travelling Wilburys Vol.1, ont atteint la troisième place du Billboard 200 américain, où il s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires. Cependant, Petty avait déjà annoncé que son prochain album serait un disque solo, avant même de se lancer dans les sessions de The Travelling Wilburys Vol.1. Cette décision controversée a provoqué des émotions mitigées parmi les Heartbreakers, mais tout le groupe, à l’exception du batteur Stan Lynch, a finalement contribué aux débuts en solo de leur leader, Full Moon Fever, sorti le 24 avril 1989.

Bien que détendues et discrètes, les séances de Full Moon Fever ont également été un foyer de créativité. Principalement suivis dans le studio de garage du guitariste principal Mike Campbell, les chansons ont été principalement établies par un groupe de base de Petty, Campbell, le batteur Phil Jones et le producteur Jeff Lynne (qui jouait de la basse et des claviers à texture subtile), bien que les Heartbreakers restants et deux de Petty’s Le compatriote Wilburys a également participé. Roy Orbison a fait une brève apparition sur le rocker excentrique «Zombie Zoo», tandis que George Harrison jouait de la guitare et ajoutait des harmonies vocales décisives au premier 45 tours du LP, «I Won’t Back Down».

Bien que provocant dans son ton, «I Won’t Back Down» était également éminemment accrocheur. Son succès sur le Billboard Hot 100 (où il a culminé au n ° 12) a mis Full Moon Fever sur la voie du succès multi-platine. Poussé par les riffs mémorables et zigzagants de Mike Campbell, la chanson de route «Runnin ‘Down A Dream», qui fait référence à Del Shannon, l’a rapidement suivie dans le Top 30 américain, tandis que le nostalgique et nostalgique «Free Fallin» a culminé plus tard à un impressionnant No. 7.

Bases de longue date de toutes les stations de radio rock classiques qui se respectent, ce trio de 45 ans a depuis dominé les réévaluations de leur album parent, mais en réalité, Full Moon Fever était rafraîchissante et sans remplissage. En effet, Petty et ses collègues avaient raison tout au long. Qu’ils aient foulé un sol bien usé sur des rockers robustes, à la manière des Heartbreakers (“Dépendant de vous”) ou s’éloignent de sublimes départs stylistiques tels que la glorieuse chanson d’amour à la berceuse “Alright For Now”, rien ne pouvait les détourner le chemin de la grandeur.

Sur le dos de ses trois succès et d’une série de critiques positives, Full Moon Fever a devancé le succès de The Travelling Wilburys Vol.1, culminant au n ° 3 du Billboard 200 et devenant quintuple platine en Amérique du Nord. Malgré la vive concurrence de Wildflowers, produit par Rick Rubin en 1994, il reste sans doute la marque de fabrique de la carrière solo de Tom Petty, bien que sa sensibilité pop traditionnelle soit restée intacte lors de la robuste réunion de Heartbreakers produite par Jeff Lynne en 1991, Into The Great Wide Open.

