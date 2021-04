Fumer, c’est payer 50% de plus sur un régime d’assurance temporaire! Voici comment

Impact du tabagisme sur la prime d’assurance: les fumeurs paient plus. Image représentative / Pixabay

Impact du tabagisme sur la prime d’assurance: L’habitude de fumer vous rend non seulement malade lentement mais aussi financièrement faible sur une période de temps. Lorsqu’il s’agit de gérer ses finances personnelles, les fumeurs sont confrontés à un double coup dur. Premièrement, ils soufflent leur argent durement gagné, qui pourrait être investi, dans la fumée. Deuxièmement, ils doivent également payer une pénalité en termes de primes plus élevées lors de l’achat de produits d’assurance comme la couverture temporaire.

Ankit Agrawal, co-fondateur et PDG, InsuranceDekho, dit que c’est un fait bien connu que le tabagisme est nocif pour la santé et que les personnes qui fument ont un taux de mortalité plus élevé. Ainsi, lorsqu’une personne ayant une habitude de fumer / nicotine souscrit à un régime d’assurance temporaire, elle finit par payer une prime plus élevée.

«De plus, les personnes ayant des antécédents de tabagisme peuvent également avoir besoin de se soumettre à un examen médical au cas où elles opteraient pour une somme assurée supérieure à une certaine limite. Les personnes ayant l’habitude de fumer / nicotine finissent par payer une prime 50% plus élevée », a déclaré Agrawal à FE Online.

Comment les fumeurs paient 50% de plus sur la prime d’assurance temporaire

Le tableau suivant explique comment les primes d’assurance-vie varient pour les fumeurs et les non-fumeurs.

Taux d’assurance-vie pour les fumeurs et les non-fumeurs (homme de 30 ans, gagnant 10 L et plus, à la recherche d’une couverture vie de 1 crore)

Obligation de révéler son habitude de fumer lors de la souscription d’une assurance temporaire

Selon Agrawal, il est obligatoire de révéler les habitudes tabagiques lors de la souscription d’une assurance temporaire car le tabagisme est une clause majeure de l’accord d’assurance vie.

«Lors de la demande d’une police d’assurance-vie, un client est interrogé sur ses habitudes de tabagisme et son utilisation au cours des 12 derniers mois. Dans certains cas, les clients sont également invités à fournir un rapport médical et il est donc impossible de cacher toute trace de nicotine dans le test médical, même si le client est un fumeur occasionnel », a-t-il déclaré.

Les assureurs ne font aucune distinction entre les cigarettes et les cigarettes électroniques

«Il est également important de noter que bien que les cigarettes électroniques (vapotage) soient considérées comme une alternative plus saine aux cigarettes, les assureurs ne font aucune distinction entre les deux pour le moment. Ainsi, qu’il s’agisse de l’utilisation de cigarettes électroniques ou de tabac sous quelque forme que ce soit, un client est qualifié de fumeur s’il en consomme », a déclaré Aggrawal.

Que se passera-t-il si une personne cache son habitude de fumer lors de la souscription d’un régime d’assurance temporaire?

Selon le co-fondateur et PDG de InsuranceDekho, il est préférable de fournir des informations correctes et vraies à l’assureur lors de la demande d’assurance, car la falsification des informations importantes peut devenir un obstacle majeur lors du règlement des sinistres. En outre, la fausse déclaration ou la rétention d’informations importantes constitue une fraude à l’assurance et en cas de soupçon, l’assureur peut ouvrir une enquête contre le client.

