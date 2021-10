Lewis Hamilton a fulminé « Je vous l’ai dit! » dans son équipe Mercedes alors qu’un arrêt au stand tardif a aidé son rival au titre Max Verstappen à reprendre le titre de Formule 1 en tête de six points dans un Grand Prix de Turquie ingérable.

Son coéquipier de Mercedes, Valterri Bottas, a maîtrisé de manière inhabituelle les conditions humides dans lesquelles il se débat normalement, remportant la victoire sur la paire Red Bull composée de Verstappen et Sergio Perez dans un parc détrempé d’Istanbul.

.

Hamilton s’est caché le visage derrière son casque après avoir abandonné son avance au championnat

Hamilton était en mode limitation des dégâts, partant à la 11e place après avoir perdu sa pole position en raison d’un changement de moteur à combustion interne.

Le septuple champion du monde a rapidement monté le peloton alors que la grille de 20 voitures avait du mal à trouver de l’adhérence sur les pneus intermédiaires.

Les paris ont été pris pour des nappes sur la piste de séchage, mais les stratèges semblaient utiliser de pures conjectures pour naviguer dans les conditions impossibles.

Hamilton est resté à l’écart alors que les premiers s’arrêtaient pour de nouveaux intermédiaires, se retrouvant à la troisième place derrière Verstappen, mais un appel tardif pour un nouveau set a fait chuter le Britannique à la cinquième place, aidant son rival à le ramener en tête du championnat.

Hamilton était furieux de la décision de son équipe et pouvait être entendu crier sur son canal de communication :

« F *** mec, pourquoi as-tu abandonné cet endroit ?

« Nous n’aurions pas dû entrer. Un homme au grain massif. Je t’ai dit!! »

.

Verstappen était ravi de reprendre la tête du championnat après une course tranquille pour le Néerlandais

Tous les yeux étaient rivés sur Hamilton après que les premiers soient sortis sans drame, à l’exception de Fernando Alonso qui a été chassé de la cinquième place par Pierre Gasly.

La course s’est réglée en tête alors que Bottas, premier, a creusé son écart sur Verstappen, tandis que son coéquipier Hamilton travaillait dur pour rattraper son retard après sa pénalité sur la grille.

.

L’accent était mis sur Hamilton après un bon départ, la question étant de savoir s’il pouvait combler l’écart avec Verstappen

.

Mais ses premiers progrès ont été interrompus par le pilote de l’équipe Red Bull B, Tsunoda, qui a vaillamment défendu

Le joueur de 36 ans a dépassé Esteban Ocon et Sebastian Vettel pour grimper à la neuvième place, mais a ensuite été coincé derrière Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri pendant une poignée de tours avant de faire une belle passe à l’extérieur du virage trois.

Après avoir éliminé les Japonais, Hamilton a ensuite commencé à accumuler les tours les plus rapides, dépassant d’une seconde son rival Verstappen, mais au 20e tour, les pneus intermédiaires avaient perdu toute leur bande de roulement malgré le fait que la piste restait humide.

Daniel Ricciardo a été le premier à s’arrêter sur les nouveaux inters au 22e tour, avec des voitures commençant à glisser, tandis que Hamilton continuait de grimper dans l’ordre.

Le pilote Mercedes a entamé un duel épique pour la quatrième place avec Red Bull n°2 Perez, qui est resté impressionnant en tête avant de passer aux pneus neufs.

.

Perez a brillamment résisté à Hamilton, bien que Mercedes ait la voiture la plus rapide du jour

Charles LeClerc et Hamilton de Ferrari semblaient déterminés à terminer la course sans s’arrêter, le duo refusant les appels de leurs murs de stands alors qu’ils tentaient de conserver leurs première et troisième places.

Mais alors que Bottas dépassait LeClerc pour reprendre facilement la tête, il était clair que les équipes auraient dû annuler leurs pilotes, tout comme Mercedes l’a fait pour donner à Hamilton la victoire en Russie la dernière fois.

.

Bottas a traqué le leader de la course LeClerc en un rien de temps avec un arrêt au stand plus tôt clairement le bon appel

Hamilton est finalement arrivé avec sept tours à faire, puis est tombé à la cinquième place, ayant perdu son rythme car ses nouveaux pneus n’avaient pas assez de temps pour s’adapter.

Hamilton est allé directement à sa remorque après la course, ayant clairement besoin d’un peu de temps de récupération après la fin douloureuse de la course.

Mais le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était certain qu’ils avaient finalement pris la bonne décision.

.

Les conducteurs qui laissent leur casque en place est une technique connue pour cacher la frustration, Hamilton se dirigeant directement vers sa remorque après la course

« Nous avons vu LeClerc s’effondrer, puis Lewis s’éteindre, nous savions donc ce que nous devions faire », a déclaré Wolff.

Wolff a indiqué qu’avec le recul, la décision correcte aurait été de forcer un arrêt plus tôt pour Hamilton, mais le Britannique n’était pas d’accord, l’Ocon d’Alpine étant le seul pilote à ne pas s’arrêter, assurant une dixième place respectable.

Et, comme l’ont montré les images de sa caméra embarquée, ses pneus ont pris un coup.

Bottas quittera Mercedes pour Alfa Romeo en 2022 et, décrivant sa première victoire de la saison, il a déclaré : « C’était probablement l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues. »

.

Verstappen, 24 ans, continue d’absorber toute pression exercée sur lui avec un autre affichage confiant pour reprendre la tête du titre

Verstappen a repris la tête du championnat de six points avec une course tranquille où il a maintenu sa deuxième position de départ, mais était dans son humeur calme et confiante habituelle après le drapeau à damier.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la partie la plus difficile du Grand Prix, Verstappen a répondu: « Rester éveillé. »

