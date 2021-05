Fuming Ole Gunnar Solskjaer en diatribe en Premier League avec le manager de Manchester United mécontent des matches après la réorganisation du match de Liverpool

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a critiqué la Premier League au cours des quatre matchs du club en seulement huit jours.

Les Red Devils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa avec une victoire totale de 8-5 contre la Roma jeudi, mais Solskjaer n’était pas d’humeur festive lors de sa conférence de presse de vendredi.

.

Solskjaer aura de grandes décisions à prendre avec un calendrier difficile dans les cinq prochains jours

Unis dans une semaine difficile, où la profondeur de l’effectif de Solskjaer sera testée au maximum, avec trois matchs de championnat prévus au cours des cinq prochains jours.

Après que leur affrontement avec Liverpool ait été reporté la semaine dernière en raison de manifestations contre la famille Glazer, le club se trouve dans une situation difficile.

Après leur intense victoire en demi-finale de la Ligue Europa contre la Roma jeudi, United visite Aston Villa en Premier League dimanche avant deux matchs à domicile contre Leicester le mardi 11 mai et Liverpool le jeudi 13 mai.

United fait ensuite face à une autre course difficile avec ses trois derniers matches de la saison se déroulant en huit jours, en commençant à domicile contre Fulham le mardi 18 mai, puis à l’extérieur aux Wolves le dimanche 23 mai, et enfin contre Villarreal en Ligue Europa. finale le mercredi 26 mai.

Les problèmes de forme physique et de blessures potentielles ont rendu Solskjaer furieux de la décision de la Premier League de leur faire jouer autant de matchs en si peu de temps, et le patron ne s’est pas retenu lorsqu’il a parlé avant le choc de Villa vendredi.

. – Piscine

Manchester United devra creuser profondément avant la finale de la Ligue Europa

“C’est du jamais vu”, a déclaré le manager de United.

«C’est une décision prise par des personnes qui n’ont jamais joué au football à ce niveau.

«Il est physiquement impossible pour les joueurs de le faire après avoir été ici, [and then] jouer dimanche, mardi, jeudi.

«Deux matchs en trois jours, c’est difficile mais vous pouvez l’accepter. Nous faisons cela à Noël. Deux matchs en trois jours après une longue saison, avec tous les matchs que nous avons eu, encore plus difficiles. Trois matchs en cinq jours, très, très, très difficiles. Presque impossible. Et quatre matchs en huit, c’est impossible.

«Je peux vous promettre qu’il est impossible de jouer 90 minutes à cette intensité, à ce niveau en Premier League quatre fois de jeudi à jeudi.

«Mais je pense que vous me connaissez tous – j’espère que vous le faites, de toute façon. Nous allons relever le défi de front. Je ne suis pas assis ici à bouder mais je dis juste que quelqu’un là-bas ne comprend pas la physicalité de la Premier League.

«C’est la meilleure ligue du monde. Je ne sais pas comment vous pouvez vous défendre en jouant à ces trois jeux en si peu de temps.

Jim White et Perry Groves louent l’impact d’Edinson Cavani sur Manchester United cette saison et pensent qu’il mérite une autre saison en Premier League

«Je dois m’occuper des joueurs. C’est peut-être quelqu’un qui n’est pas satisfait de ma sélection d’équipe pour un match ou deux matchs.

«Cela pourrait affecter quiconque accède à la quatrième position ou à la Ligue des champions. Ce n’est pas mon problème. C’est le problème de tout le monde. »

Avec le titre de Premier League de Man City essentiellement décroché et la place de United en Ligue des champions pas vraiment en danger, Solskjaer aura les yeux rivés sur la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Cependant, il admet qu’il aura besoin de ses joueurs pour creuser profondément pendant cette période difficile, et avec le mécontentement des supporters, un calendrier difficile et une attente pour un trophée à la fin de la saison, Solskjaer a un travail sur ses mains.

“Je ressens pour les joueurs, je ressens pour l’équipe”, a-t-il ajouté. «Je pense qu’ils ont eu cette saison fantastique, qu’ils sont arrivés à une finale, et je suis assis ici pour répondre à ces questions et non à propos de la course.

«Ils ont travaillé leurs chaussettes. Ils ont été absolument géniaux et je suis juste très, très heureux pour eux que nous soyons arrivés à cet endroit.

.

Solskjaer aura hâte de remporter son premier trophée majeur avec United

«Nous devons simplement faire de notre mieux. C’est un autre défi pour nous et, s’il vous plaît, vous pouvez voir que je ne suis pas content, je ne boude pas.

«C’est l’une des choses que je sais que mes joueurs prendront de front et nous, en tant que groupe, serons plus forts pour cela quand nous en sortirons.

«Je crois juste les doigts pour que personne ne se blesse. Ce sera ma plus grande préoccupation, les blessures.

«Harry Maguire a joué chaque minute pour nous en Premier League depuis son arrivée. Je ne pense pas que ce soit possible maintenant.

«C’est un autre record ou une autre statistique dont il aurait pu être très, très fier, mais je ne peux pas vraiment voir cela se produire maintenant.

