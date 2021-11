Fumio Kishida réélu Premier ministre du Japon aux élections législatives

TOKYO — Fumio Kishida a été réélu au poste de Premier ministre du Japon mercredi après que son parti au pouvoir a remporté une victoire majeure lors d’élections législatives clés.

Élu il y a un peu plus d’un mois par le Parlement, Kishida a convoqué une élection rapide au cours de laquelle son parti au pouvoir a obtenu 261 sièges dans la chambre basse de 465 membres – la plus puissante de la législature à deux chambres du Japon – suffisamment pour garder les mains libres pour faire adopter la législation. parlement.

La victoire du 31 octobre renforce son emprise sur le pouvoir et est considérée comme un mandat des électeurs pour que son gouvernement vieux de plusieurs semaines s’attaque à l’économie touchée par la pandémie, aux mesures contre les virus et à d’autres défis. Kishida a déclaré qu’il considérait les résultats comme un signal que les électeurs ont choisi la stabilité plutôt que le changement.

Plus tard mercredi, il formera son deuxième cabinet en conservant tous les ministres qu’il a nommés sauf un lors de son entrée en fonction le 4 octobre, puis définira ses mesures économiques et ses autres politiques clés lors d’une conférence de presse.

Kishida avait été choisi par les libéraux-démocrates comme un choix sûr et conservateur il y a un mois. Ils avaient craint de lourdes pertes électorales si l’impopulaire Yoshihide Suga était resté au pouvoir. Suga a démissionné après seulement un an au pouvoir alors que sa popularité a plongé suite aux critiques concernant sa gestion de la pandémie de coronavirus et son insistance à organiser les Jeux olympiques de Tokyo malgré les craintes d’une vague de virus.

Les résultats des élections meilleurs que prévu pourraient donner au gouvernement de Kishida plus de pouvoir et de temps pour travailler sur les promesses de campagne, notamment le contrôle du COVID-19, la revitalisation économique et le renforcement des capacités de défense du Japon.

L’emprise de Kishida sur le pouvoir pourrait également être renforcée par les changements de son cabinet.

Un expert politique clé de sa faction, l’ancien ministre de l’Éducation Yoshimasa Hayashi, sera le nouveau ministre des Affaires étrangères, tandis que l’ancien ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi passera au poste de numéro 2 du parti au pouvoir.

Motegi a voté pour Kishida dans la course à la direction du parti et remplacera le poids lourd du parti Akira Amari, qui a démissionné de son poste en raison de son résultat électoral peu impressionnant en raison de son précédent scandale de corruption.

Bien que de nombreux ministres de Kishida soient des novices, des postes clés sont allés à ceux d’ailes influentes et de partis, y compris ceux dirigés par l’ancien Premier ministre ultra-conservateur Shinzo Abe et l’ancien ministre des Finances Taro Aso.

Kishida promet de créer un cycle de croissance renforcé et une meilleure répartition économique pour augmenter les revenus dans le cadre de sa politique économique de « nouveau capitalisme ».

La tâche post-électorale immédiate de Kishida est de compiler un important plan de relance économique d’environ 30 000 milliards de yens (265 milliards de dollars) qui comprend des paiements en espèces, qui sera annoncé la semaine prochaine. Il vise également à passer un budget supplémentaire d’ici la fin de cette année pour financer les projets.

Lors d’une réunion du gouvernement mardi, Kishida a renouvelé son engagement à créer un cycle positif de distribution de la croissance en renforçant les investissements et les revenus.

Kishida devrait également décrire plus tard cette semaine ses mesures en cas de pandémie avant une autre augmentation possible des cas, ce qui pourrait affecter ses notes de soutien.

En tant qu’ancien ministre des Affaires étrangères, Kishida continuera de donner la priorité à l’alliance de sécurité Japon-États-Unis et de promouvoir une vision d’un «Indo-Pacifique libre et ouvert» avec d’autres démocraties, y compris les membres du dialogue Quad, les États-Unis, l’Australie et l’Inde.

Kishida a souligné l’importance d’une armée plus forte au milieu des inquiétudes concernant la puissance et l’influence croissantes de la Chine et les menaces de missiles et nucléaires de la Corée du Nord.

Il s’est opposé aux modifications d’une loi qui oblige les couples mariés à adopter un seul nom de famille, ce qui oblige la plupart des femmes à abandonner leur nom de jeune fille. Les libéraux-démocrates sont largement perçus comme opposés à l’égalité des sexes et à la diversité.