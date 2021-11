Fumiyasu Fujimori nommé directeur de division, division des ventes grand public, Panasonic Inde

Il est associé à Panasonic depuis 26 ans

Panasonic India a nommé Fumiyasu Fujimori au poste de directeur de division, division des ventes aux consommateurs. Fujimori sera basé au siège de Panasonic India à Gurgaon. Il est associé à l’entreprise depuis 26 ans. Auparavant, il était basé au Japon et dirigeait le marketing mondial de l’unité commerciale Imaging.

« C’est un moment important pour Panasonic India alors que nous renforçons notre présence sur les appareils grand public et les solutions de vie intelligente en Inde. La riche expérience de travail de M. Fujimori avec Panasonic sur de nombreux marchés contribuera certainement à la croissance de notre entreprise ici en Inde », a déclaré Manish Sharma, PDG de Panasonic India.

En 1995, Fujimori a rejoint la société à Osaka, au Japon. Il a travaillé sur divers marchés internationaux tels que la Chine, Singapour et la Thaïlande, supervisant la planification stratégique, le développement commercial et les communications marketing dans les divisions commerciales de Panasonic.

Avec cette dernière annonce, Fujimori s’apprête à entamer sa deuxième manche en Inde. « Mon premier passage ici a eu lieu en 2009 au sein de l’équipe Audio, où j’ai eu l’opportunité d’acquérir de l’expérience sur le marché. Je pense qu’il s’agit d’un marché à fort potentiel qui offre des opportunités de croissance importantes et alors que je reprends mon nouveau rôle ici, je suis impatient de tirer parti de ce potentiel grâce à des interventions stratégiques et de fournir aux consommateurs indiens une proposition de valeur », a-t-il déclaré.

La division Consumer Business est un moteur de croissance clé pour les activités de Panasonic India. Elle a considérablement investi dans des installations de fabrication locales de biens de consommation durables conformément au programme Make in India. Panasonic a lancé l’année dernière sa plate-forme de vie connectée compatible IoT et AI – Miraie, avec une gamme de réfrigérateurs AC connectés, de machines à laver et d’autres appareils.

Lire aussi : Les PDG et les directeurs généraux s’impliquent davantage dans le processus de prise de décision technologique : rapport

Lire aussi : 68 % des prosommateurs s’attendent à ce que leur expérience d’achat en ligne soit personnalisée grâce à la personnalisation et à l’IA : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.