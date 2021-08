FUN Token annonce un concours de trading de 100 000 $ ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Ce fut une année passionnante pour FUN Token : en janvier, le modeste jeton ERC-20 a reçu une nouvelle vie d’un casino Bitcoin avec plus de 46 millions d’utilisateurs.

Depuis lors, FUN n’a cessé de se renforcer dans sa quête pour apporter le jeu décentralisé aux masses. Regardons brièvement son parcours.

2021 : l’année du jeton FUN

Conçu et créé en 2017 par FunFair Technologies, FUN Token avait une vision unique : révolutionner l’iGaming via la décentralisation. Cependant, étant un jeton ERC-20, l’augmentation des frais de gaz Ethereum a rendu les transactions en chaîne intenables.

Voyant le potentiel du jeton, FreeBitco.in, le septième plus grand casino en ligne au monde, a créé un nouveau cas d’utilisation en janvier 2021 – ils ont exploité FUN Token pour leur programme d’adhésion Premium. Ce cas d’utilisation a été conçu pour éviter les transactions coûteuses en chaîne.

Par la suite, FreeBitco.in a acquis FUN Token de FunFair et a créé une nouvelle équipe autour du token dirigée par le très expérimenté Adriaan Brink, anciennement de la Fondation BETR. La mission était simple : réaliser ce pour quoi le FUN Token a été créé.

Une feuille de route globale de développement a été établie. Voyant la popularité croissante de FUN, Binance a organisé le concours de trading de jetons FUN de 250 000 $ en avril 2021, qui a été un succès retentissant.

Par la suite, FUN est devenu l’un des huit jetons à être répertoriés pour l’épargne verrouillée chez Binance, rejoignant ainsi BTC, USDT et LINK. Maintenant, FUN Token se prépare pour un mois d’août passionnant. Plusieurs mises à niveau et développements importants sont prévus, y compris un casino de garde construit exclusivement pour FUN Token.

DPLAY : une passerelle vers l’avenir décentralisé du jeu en ligne

Grâce à DPLAY, FUN Token fait un pas de géant vers le jeu décentralisé pour les masses. DPLAY est un casino de garde qui permet aux utilisateurs de jouer à une variété de jeux en utilisant des jetons FUN.

Le casino de garde proposera des jeux de table tels que le Blackjack, le Poker, le Baccarat, et plus encore, en plus des jeux de machines à sous vidéo populaires développés par OneTouch.

DPLAY est le précurseur d’un casino véritablement décentralisé qui sera lancé dans les deux prochains mois. Ce casino décentralisé exploitera la puissance du réseau Polygon pour minimiser les frais de transaction et augmenter l’efficacité. Pendant ce temps, DPLAY deviendra un banc d’essai pour les développements liés à la décentralisation.

En prévision du lancement de DPLAY, les traders et les investisseurs se lancent dans l’action chez Binance…

Le concours de trading de jetons FUN de 100 000 $ chez Binance

Le concours a commencé le 29 juillet à 00h00 UTC et est ouvert aux utilisateurs nouveaux et existants de Binance. Plus de 5,5 milliards de jetons FUN ont déjà été échangés sur Binance au cours des quatre premiers jours de la compétition.

L’objectif est d’échanger autant de FUN que possible et de gagner des jetons. Si vous souhaitez faire partie du phénomène FUN Token en août, voici comment vous pouvez participer :

La cagnotte du concours est de 100 000 $. Il est divisé en trois promotions : Promotion A : Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire sur Binance en utilisant ce lien et participer au concours. En tant que nouvel utilisateur, vous pourriez gagner une part de 20 000 $ en jetons FUN en fonction de votre volume total de transactions. Promotion B : Les 30 meilleurs utilisateurs par volume de transactions gagneront une part proportionnelle de 60 000 $ en jetons FUN. Promotion C : Tous les utilisateurs avec un volume de trading total de 270 000 FUN ou plus se qualifieront pour un défi. 100 heureux gagnants gagneront 200 $ chacun en jetons FUN. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer. Le concours se termine le 4 août à 23h59 UTC.

Avec plusieurs projets importants en préparation et une équipe ambitieuse derrière, FUN Token semble être l’un des tokens les plus prometteurs de 2021. Si les compétitions commerciales sont votre truc, impliquez-vous avant la fin du temps imparti.

