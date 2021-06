Funambule et Marwán présentent la tournée commune « Tard, mais nous arrivons »

MADRID, 10 juin (EUROPA PRESS) –

Funambule et Marwán ont présenté la tournée commune ‘Tard, mais nous y sommes arrivés’, qui commencera en Madrid le 2 juillet avec un concert à Las Noches de Río Babel au Wanda Metropolitano. Cette tournée commune réunit sur une même scène deux référents de l’auteur-compositeur national.

De plus, Funambulista, après plus de deux ans sans publier sa propre chanson, a présenté ‘I like life’, une chanson “optimiste”, enregistrée entre l’Espagne et Porto Rico, qui paraît le 10 juin et est l’avant-première de son prochain ouvrage, qui sortira en 2022.

“J’aime la vie” représente la lumière au bout de ce tunnel entré il y a un an par la pandémie, une image qui est mise en scène dans le clip vidéo, juste au début de la vidéo avec Diego Cantero se réveillant dans un lit situé à la sortie d’un tunnel.

Funambule – J’aime la vie

Cette chanson est une fenêtre ouverte sur l’espoir, sur l’avenir qui reste à vivre et pour profiter d’un présent qu’il ne faut pas gaspiller.