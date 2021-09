Funcom rachète Conan le Barbare IP

La société de jeux norvégienne Funcom a racheté le propriétaire de la propriété intellectuelle, dont Conan le barbare.

Dans un article publié sur son site Web, la société a révélé qu’elle avait acheté Cabinet Group, qui détient Conan, Mutant Year Zero et Solomon Kane. Cette entreprise va être rebaptisée Heroic Signatures chez Funcom ; aucun chiffre n’a été placé sur l’affaire.

“Nous supervisons actuellement le développement d’un jeu non annoncé qui combinera de nombreux personnages de l’univers de Robert E. Howard”, a déclaré le PDG de Funcom, Rui Casais (photo).

«Et si vous combinez la connaissance des jeux de Funcom avec la connaissance de Heroic Signatures des industries de la télévision/du divertissement, de l’édition et des licences, cela nous rend parfaitement placés pour faire passer cette entreprise au niveau supérieur. C’est une période passionnante à venir pour nous et pour les fans des IP.

Le PDG et co-fondateur de Cabinet Group, Fredrik Malmberg, a ajouté : « Nous avons poussé Cabinet Group aussi loin que possible en tant que studio indépendant, mais pour poursuivre notre croissance, nous avions besoin d’investissements financiers et d’infrastructures plus importants.

« L’industrie du divertissement devient rapidement de plus en plus « technicisée ». Nous avons vu des exemples brillants de la façon dont les jeux ont incorporé des IP de manière innovante pour atteindre des nombres d’audience qui dépassent largement les niveaux précédents. Ce que Fortnite a fait avec The Avengers, par exemple, ou l’impact qu’un concert en direct peut avoir sur la sensibilisation. Nous sommes impatients de nous asseoir avec d’autres sociétés de divertissement qui partagent notre vision et souhaitent prendre part au voyage passionnant qui nous attend.”

Funcom a elle-même été rachetée par le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent en 2020.

