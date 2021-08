Function of Beauty acquiert une entreprise de technologie de soins de la peau – WWD

Function of Beauty a acquis Atolla, une entreprise de soins de la peau et de technologie personnalisés, lors de sa toute première acquisition.

Selon le cofondateur et directeur général Zahir Dossa, l’accord devrait permettre à Function d’élargir davantage son offre de soins de la peau personnalisés.

Atolla, qui a été lancé à la mi-2019, a créé une technologie brevetée pour analyser la peau des gens et créer des sérums personnalisés qui changent au fil du temps pour répondre aux besoins des clients.

Dossa a déclaré que le brevet d’Atolla était “vraiment impressionnant” et qu’au lieu de développer toute la science des données en interne, il était logique que Function of Beauty rachète la société.

“Ils ont un moteur de science des données de premier ordre”, a déclaré Dossa. « De plus, ils ont ce système de soins de la peau breveté, qui facilite encore plus les conversations et les relations suivies avec les clients. Avec cette acquisition, nous obtenons l’offre de soins de la peau la plus avancée jamais connue au monde. C’était trop tentant pour passer à côté.

Les sept employés d’Atolla rejoindront Function of Beauty, a déclaré Dossa.

« Lorsque nous avons lancé Atolla, nous nous sommes concentrés d’abord sur la partie technologique », a déclaré la cofondatrice et PDG d’Atolla, Meg Maupin. « Nous avons réfléchi à l’architecture de l’ensemble du système, au fonctionnement du test cutané, au fonctionnement de la boucle de rétroaction. Et nous avons commencé à tester la peau avant même de commencer à développer les produits parce que les données nous ont conduit à ce que les produits devraient être.

Function of Beauty, en 2020, s’est étendu aux soins de la peau avec un nettoyant pour le visage, un sérum et un hydratant qui peuvent être personnalisés d’environ 3 milliards de façons, selon la société.

« Notre objectif ici est de créer ensemble une offre combinée. Prendre des éléments de Function et des éléments d’Atolla et créer une offre combinée que nous allons lancer l’année prochaine », a déclaré Maupin.

“Quand je pense à la mission d’Atolla, cela correspond vraiment à la mission de Function consistant à amener la personnalisation de masse à la norme”, a-t-elle ajouté. Les clients abonnés d’Atolla continueront à recevoir leurs produits, a noté Maupin.

L’accord intervient peu de temps après que Function of Beauty ait reçu un investissement de 150 millions de dollars de L Catterton. À cette époque, l’entreprise cherchait une évaluation de 1 milliard de dollars et réalisait un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars. Les termes de l’acquisition d’Atolla n’ont pas été divulgués.

Function of Beauty s’est également récemment étendue à Target, où elle propose des produits capillaires avec boosters pour une offre semi-personnalisée. Jusqu’à présent, Dossa a déclaré que tout se passait bien et que de nouveaux clients ont fait leurs achats sur le site Web de l’entreprise.

“Cela a simplement permis aux gens de vraiment concéder et de comprendre en quoi consistent les soins capillaires personnalisés”, a déclaré Dossa. « Certains clients sont très satisfaits de ce qu’ils peuvent obtenir chez Target et satisfaits de ce niveau de personnalisation, tandis que d’autres veulent tout. »

Dossa a refusé de préciser si la technologie d’Atolla sera déployée dans d’autres catégories, comme les cheveux, mais a déclaré que la société prévoyait de « tirer parti de tout et de tout ce que nous pouvons pour toujours offrir les meilleurs produits ».

