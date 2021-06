Fundación Hesta renouvelle son parrainage avec Minorque

15/06/2021 à 19:42 CEST

La Fundación Hestia restera le sponsor principal du Club Bàsquet Menorca. L’entité spécialisée dans la protection des personnes vulnérables, l’innovation et la sensibilisation dans le domaine de la santé sociale et mentale, et Le club minorquin a choisi de donner une continuité à la collaboration entamée lors de la saison 2018-2019 et au #MatealEstigma auquel le parrainage est lié.

La rénovation est une approbation du projet sportif et social que le Minorque Basketball Club a conçu pour les quatre prochaines années. Un cycle dans lequel Hestia Menorca, en plus d’avancer dans le domaine sportif, entend consolider sa structure institutionnelle et son implication sociale, en approfondissant la formation des garçons et des filles, et des jeunes.

C’est précisément dans ce dernier domaine, dans lequel la collaboration entre le Club et la Fondation Hestia est la plus étroite, qui poursuivra son travail de sensibilisation et d’intégration dans le domaine de la santé mentale à travers le #MatealEstigma et son nouveau projet, COpizza della Fondazione, dont le déploiement commercial a récemment commencé à Minorque.

De la Fondation Hestia, ils expliquent que «Malgré l’impact de la pandémie, au cours des trois saisons partagées, des progrès ont été réalisés dans le message du projet commun qui lie l’activité physique et la santé mentale, rendant visible la stigmatisation subie par les personnes atteintes de maladie mentale, les incorporant comme public dans le fêtes et dans différentes activités. Fundación Hestia continue de parier sur Hestia Menorca en tant qu’orateur de cette réalité et nous aide à relever de nouveaux défis, tels que COpizza, tout en se consolidant comme une référence pour le basket-ball national & rdquor;

« De manière générale, je pense toujours aux compagnons de voyage et je pense que nous pouvons continuer à avoir une bonne symbiose. Le renouvellement du parrainage est fantastique pour ce que représentent la Fondation et le Club. Je suis fier, heureux et nous ne pouvons que célébrer car je ne peux pas imaginer une meilleure entreprise. Depuis que la Fondation est apparue, c’était comme boucler une boucle, cela nous donne de la positivité, de la sérénité, de l’enthousiasme et la responsabilité de nous améliorer car avec eux, mieux on le fait, mieux c’est pour la société & rdquor;, a déclaré Oriol Segura, président de la Club Bàsquet Minorque.