Funding Frenzy : l’investissement providentiel se généralise et atteint des niveaux records au cours de l’année 21

Nakul Saxena, responsable de la stratégie de fonds chez LetsVenture, a déclaré que son réseau d’investisseurs providentiels recrute chaque mois près de 500 nouveaux investisseurs, dont la moitié sont des employés salariés.

Par Salman SH

Les investissements de démarrage – financement providentiel et d’amorçage – dans les start-ups technologiques en Inde ont atteint des niveaux records au cours de l’année civile 2021 (CY2021) parallèlement à un deuxième boom de financement dans le secteur. Lors du premier boom du financement en 2012-2014, les start-ups émergentes de la technologie indienne ont attiré l’intérêt principalement d’investisseurs accrédités tels que les HNI, les family offices et les « super anges » qui étaient prêts à prendre des risques élevés pour des rendements élevés. Mais en 2021, le profil des investisseurs providentiels évolue.

Les employés de start-up riches en liquidités qui rachètent les ESOP, les riches négociants en bourse, les banquiers, les avocats, les fondateurs pour la deuxième fois et même les employés salariés des entreprises se tournent vers les investisseurs providentiels pour profiter de la course au financement des start-ups.

Ce sont des signes indiquant que l’écosystème des start-ups de l’Inde s’est imposé comme une classe alternative de choix d’investissement aux côtés des options traditionnelles existantes telles que les FD bancaires, les marchés boursiers, les fonds communs de placement et autres, ont déclaré les experts avec lesquels FE s’est entretenu.

Raghunandan G, co-fondateur de la start-up fintech Zolve, TaxiForSure (qui a quitté Ola) et un investisseur providentiel actif, a déclaré qu’il y avait un manque de sorties dans l’écosystème des start-up après le premier boom de financement en 2012-14. Mais avec le déluge d’introductions en bourse de start-up, de fusions et acquisitions de grande valeur et de transactions secondaires, les start-up indiennes se transforment en une destination d’investissement mondiale, en particulier pour les investisseurs en démarrage.

« Les investisseurs providentiels ont appris à gérer les risques en répartissant les investissements sur 5 à 6 entreprises plutôt que de se concentrer uniquement sur une seule entreprise. Maintenant, avec les introductions en bourse de start-up sur le marché indien, les investisseurs mondiaux aux États-Unis, en Europe, en Chine et à Hong Kong pourraient également bientôt rejoindre le boom du financement », a-t-il ajouté.

Au cours de la seule année civile en cours, environ 442 accords de financement providentiel ont été enregistrés dans l’écosystème de start-up indien, ce qui représente une augmentation de 15 % en glissement annuel par rapport à 382 accords au cours de l’année 2021, selon les données provenant du tracker d’investissement privé Venture Intelligence. .

Le volume total des investissements de démarrage, en revanche, a atteint 519 millions de dollars au 1er octobre sur 276 transactions au cours de l’année civile en cours. Au cours de l’année 2020, les investissements de démarrage ont totalisé 471 millions de dollars sur 306 transactions.

L’afflux soudain de capitaux provenant des nouveaux profils d’investisseurs charge également les réseaux d’investisseurs providentiels tels que Venture Catalysts, Inflection Point Ventures et LetsVenture de plus d’argent à déployer que jamais auparavant. Ces sociétés d’investissement fonctionnent comme des « syndicats » en organisant et en gérant le capital d’un grand nombre d’investisseurs providentiels.

Apoorva Ranjan Sharma, cofondatrice et directrice générale de Venture Catalysts, a déclaré à FE que les hommes d’affaires, les hôteliers et même les propriétaires de chaînes de vente au détail dans les plus petites villes indiennes investissent activement dans les start-ups. « En outre, il y a des CXO, des cadres d’entreprise de niveau intermédiaire, des employés de startups qui deviennent également des investisseurs providentiels en faisant partie de grands réseaux d’investisseurs providentiels. Après la pandémie, de nombreux investisseurs de ce type, plus exposés à l’immobilier ou aux marchés boursiers, se sont tournés vers l’écosystème des startups car ils voyaient une valeur énorme dans ce segment », a ajouté Sharma.

Nakul Saxena, responsable de la stratégie de fonds chez LetsVenture, a déclaré que son réseau d’investisseurs providentiels recrute chaque mois près de 500 nouveaux investisseurs, dont la moitié sont des employés salariés. À ce jour, LetsVenture a conclu plus de 470 transactions étranges sur la plate-forme et a aidé des start-ups à lever environ 374 millions de dollars de financement providentiel. La valeur globale de son portefeuille s’élève actuellement à environ 3,6 milliards de dollars.

« Déjà cette année civile, nous avons conclu environ 154 transactions, nous avons donc fait 54 % de plus que l’année dernière. Ça ne saute pas tellement, et c’est de ce milieu d’année dont nous parlons. Le montant d’argent collecté est d’environ 265 crores, ce qui représente à nouveau une croissance de près de 200% par rapport à l’année dernière », a-t-il ajouté.

Les réseaux providentiels acceptent généralement les chèques allant de Rs 2,5 lakh à Rs 5 crore par investisseur, un événement de sortie pouvant survenir entre 5 et 7 ans. Récemment, des investisseurs providentiels qui ont pris des participations minoritaires dans la start-up fintech BharatePe via Inflection Point Ventures et Venture Catalysts ont récemment atteint un énorme multiple de 80X lors du cycle de financement de la start-up en février 2021.

Ankur Mittal, cofondateur d’Inflection Point Ventures, a déclaré à FE que son syndicat avait vu des investisseurs individuels, des familles et des amis se réunir et mettre de l’argent en commun pour investir ensemble dans des start-ups.

«Notre taille d’investissement minimale est d’environ 2,5 lakh, mais nous voyons des individus se regrouper dans 50 000 chacun pour atteindre les critères. La raison pour laquelle nous assistons à cet essor dans le segment des financements providentiels est que, maintenant, même les investisseurs particuliers considèrent les start-ups comme des alternatives aux FD, aux fonds communs de placement et à l’immobilier », a ajouté Mittal dans une interview.

La précipitation pour capturer la course au financement providentiel en cours n’est pas seulement une tendance parmi les investisseurs de détail. Les investisseurs providentiels récurrents qui ont obtenu d’énormes sorties des introductions en bourse et des fusions et acquisitions réinvestissent également leur excédent dans des syndicats d’investisseurs providentiels et directement dans le capital des start-ups.

Les anges récurrents posent désormais des questions plus difficiles au cours du processus de diligence raisonnable tout en recherchant également des droits de vote supérieurs avant d’engager de l’argent, ont souligné les experts.

Sharma de VentureCatalysts a déclaré à FE que son syndicat d’investisseurs providentiels exige généralement un siège au conseil d’administration tout en investissant dans des start-ups en phase de démarrage, et organise des appels d’examen trimestriels entre les investisseurs et les fondateurs pour partager des informations financières. « Nous prenons un siège au conseil d’administration et un siège d’observateur dans ces startups puisque nous représentons tous les investisseurs faisant partie du syndicat. Nous prenons les droits de « balises et traînons » sur les capitaux propres du fondateur. Nous obtenons des droits d’information, de sorte que le fondateur doit partager des rapports d’évaluation tous les mois ou tous les trimestres », a ajouté Sharma.

En règle générale, en fonction de la taille de la collecte de fonds, les investisseurs providentiels recherchent une part des capitaux propres de 5 à 10 % dans les investissements de démarrage, qui peut aller jusqu’à 15 % si la valeur de la transaction dépasse Rs 2-3 crore. Mais maintenant, les investisseurs providentiels regardent au-delà du simple financement par actions comme un moyen d’investir dans des start-ups technologiques émergentes. Il existe également une demande croissante de financement par emprunt à l’aide de billets convertibles, ce qui permet aux investisseurs d’offrir des prêts aux start-ups avec l’intention de se convertir en fonds propres à l’avenir. Cela permet aux investisseurs providentiels et d’amorçage d’éviter la surévaluation des start-ups à un stade précoce jusqu’à un futur cycle de financement.

« Il y a beaucoup de startups qui recherchent un financement relais mais ne veulent pas diluer les capitaux propres, car les capitaux propres coûtent cher. Par conséquent, ils sont plus à l’aise pour s’endetter via des débentures et des convertibles. Cela permet également aux investisseurs d’avoir une liquidité plus élevée puisque les investissements providentiels ont généralement une longue période de sortie de 6 à 7 ans. Avec le financement par emprunt, les investisseurs peuvent sortir sur une période de 12, 18 ou 24 mois en s’alignant sur un taux d’intérêt de 13 à 18 % », a déclaré Saxena de LetsVenture.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.