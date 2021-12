Funérailles d’Ava White: des personnes en deuil se rassemblent à Liverpool pour une fille poignardée | Royaume-Uni | Des nouvelles

La famille accablée de chagrin d’Ava, qui a invité les médias à y assister, a demandé aux gens de ne pas porter de noir aux funérailles.

Les personnes en deuil ont allumé des bougies en quittant la cathédrale.

Le cercueil d’Ava y a été amené dans une calèche.

Les membres de sa famille ont porté son cercueil, habillé avec des photos de l’enfant de 12 ans, jusqu’aux funérailles.

Ils étaient suivis de leurs proches.

Les photos montrent un long flot de sympathisants, vêtus de tenues lumineuses, entrant dans la cathédrale pour le service émotionnel, deux jours seulement avant Noël.

L’Archevêque a déclaré: « Il y a un peu plus triste dans la vie que la mort d’un enfant. Le deuil que nous vivons aujourd’hui est accablant, donc ma plus profonde sympathie et celle de la communauté catholique vont à la famille d’Ava et à ses amis.

« Ces souvenirs continueront à vivre dans vos cœurs. On me dit qu’elle essaierait n’importe quoi… n’avait peur de rien de bon, elle n’aura pas peur d’entrer dans la lumière de Dieu.

« Certains d’entre vous se souviendront d’elle comme d’un casse-cou qui a toujours égayé la journée des personnes présentes. »

Il a ajouté qu’Ava aimait chanter, danser et partir en vacances. Il a déclaré: « Elle était très énergique et même célèbre sur Tik Tok.

« Ava était aimée par tant de gens, sans aucun doute, le paradis sera un endroit plus heureux. Sans aucun doute, elle sera prise d’assaut. »

Les personnes en deuil ont également chanté des hymnes au service.

Ils ont reçu des copies de l’ordre de service, qui comprenait des photos d’Ava en tant que jeune enfant.

Le personnel de l’école primaire catholique Holy Trinity de Garston, Liverpool, où Ava a assisté, a été vu lors des funérailles.

Un garçon de 14 ans, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a été accusé du meurtre d’Ava et pourrait être jugé l’année prochaine.