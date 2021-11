Funérailles de Dennis Hutchings Enfin au repos – Des milliers de personnes se rassemblent après le procès Troubles witch-hun | Royaume-Uni | Nouvelles

Les funérailles ont eu lieu aujourd’hui à 13 heures à l’église St Andrews de Plymouth. À 11 heures du matin, la zone entourant l’église était déjà occupée, l’église affirmant qu’elle s’attendait à ce qu’environ 20 000 personnes se présentent.

De grands groupes de personnes, dont beaucoup portaient des médailles, ont été vus en train de rendre hommage, tandis que d’autres pouvaient être vus vêtus de vêtements militaires et tenant des drapeaux et des couronnes.

Pendant ce temps, alors que le cercueil était transporté par des soldats de l’armée britannique sur l’autoroute, des centaines de motards, organisés par Rolling Thunder UK dans le cadre d’un cortège de voitures, ont rejoint le convoi pour la dernière étape du voyage de 110 milles.

Des centaines de personnes en deuil bordaient la route, qui avait été bloquée par la police, et ont applaudi alors que le cercueil passait escorté par des motards.

M. Hutchings, ancien membre du Life Guards Regiment, était jugé en Irlande pour une fusillade mortelle dans le comté de Tyrone en 1974.

M. Hutchings lui-même, décédé seul à l’hôpital de Belfast le 18 octobre après avoir contracté Covid-19, a critiqué les « procès de chasse aux sorcières contre des gars qui ne faisaient qu’un boulot ab **** ».

Le ministère de la Défense a récemment fait volte-face sur sa décision de ne pas autoriser M. Hutchings à des funérailles militaires. Son cercueil a donc été transporté par des soldats de l’armée britannique en service.

Le service était dirigé par le partenaire de M. Hutchings, Kim Devonshire, et son fils, John Hutchings.

Johnny Mercer, l’ancien ministre des vétérans et ami de M. Hutchings qui l’a accompagné à Belfast pour son procès a rendu le premier hommage.

« Je sais que ces sentiments peuvent s’intensifier lorsque nous voyons le spectacle grotesque de ce qui est arrivé à Dennis dans une salle d’audience de Belfast. »

Cependant, M. Mercer a déclaré que les funérailles montraient « l’amour d’une grande nation ».

Il a déclaré: « Nous nous réunissons aujourd’hui pour nous souvenir d’un grand homme – je veux lui rendre un hommage complet.

« Je veux rendre hommage à sa famille, je veux me souvenir et rendre hommage à son service envers cette nation et je veux rendre hommage à ce qu’il a représenté à la fois dans sa vie et dans son décès.

« Je sais que ces dernières années ont parfois été solitaires, je n’ai pas l’intention de dire pourquoi.

« Mais laissez-moi vous demander de regarder autour de vous aujourd’hui, de regarder ce que Dennis voulait dire, de regarder les efforts de ceux qui sont réunis ici aujourd’hui de tout le pays pour se souvenir d’un grand homme.

« Regardez ces choses et sachez combien Dennis est aimé, combien son service a été rappelé et respecté et ressentez l’amour d’une nation reconnaissante. »