Funes Mori marque et donne une passe décisive dans le triomphe de Monterrey

23/09/2021 à 05:17 CEST

. / Monterrey

L’Argentin Rogelio Funes Mori a marqué un but mercredi et a fourni une passe décisive pour mener l’attaque de la Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre dans son Victoire 2-0 sur Toluca dans l’ouverture du football mexicain. Jesús Gallardo et Funes Mori ont marqué pour les Rayados, qui ont ajouté leur troisième victoire consécutive, deuxième de la ligue, et a bondi à la troisième place du classement.

La première mi-temps était à dominance alternée, dominant Monterrey dans les 20 dernières minutes au cours desquelles Funes Mori, le Costaricain Joel Campbell et José Alvarado ont créé le danger, mais ont manqué de force dans la dernière touche. En 42, Funes Mori a fait trois coupes élégantes dans la surface et a mis une balle à Galant, qui a touché sa jambe droite pour 1-0.

Toluca a repris le match en seconde période ; à la 66e, l’Equatorien Michael Estrada a secoué la défense et a envoyé un ballon à Kevin Castañeda, qui l’a écrasé dans le poteau. Lorsque les Devils ont mieux joué, à la 73e minute, sur un coup franc, Alfonso González a placé un centre dans la surface, complété par une tête de Funes Mori pour porter le score à 2-0.

González a raté le troisième but dans une mauvaise définition dans la surface, à partir de laquelle Toluca a de nouveau attaqué; Le gardien argentin Esteban Andrada a sauvé Monterrey à l’arrivée d’Estrada en 86 et l’Argentin Rubens Sambueza a claqué le ballon de la barre transversale en 89. Toluca a eu au moins trois autres occasions nettes de marquer, mais des définitions médiocres ou des départs opportuns d’Andrada ont gardé Monterrey indemne.

Rayados a atteint 17 points, trois de moins qu’América et Toluca, qui occupent les première et deuxième positions. L’Apertura se poursuivra entre jeudi et dimanche avec le dixième jour au cours duquel Pachuca-Necaxa, Puebla-Cruz Azul, Tijuana-Mazatlán, Atlas-León, Tigres UANL-Pumas UNAM, América-Guadalajara, Toluca-San Luis et Santos Laguna joueront Monterrey.