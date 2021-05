Fungus – un ami des humains et un ennemi!

Un environnement humide et sombre favorise la croissance des champignons.

Par le Dr Suresh J Patel,

Avez-vous déjà entendu dire que le champignon pouvait être utilisé pour guérir des maladies? Eh bien, les champignons de la pénicilline ont été là tout au long de l’histoire médicale pour guérir de nombreuses maladies. Pendant de nombreuses années, les scientifiques savaient que certaines moisissures tuaient certaines bactéries. Cependant, ils ont dû comprendre comment exploiter ce microbe antibactérien. La pénicilline, dérivée des champignons Penicillium, est devenue le premier antibiotique produit en masse dans les années 1940. Le traitement de nombreuses affections allant de la pneumonie et d’autres difficultés respiratoires aux greffes d’organes implique des médicaments liés aux champignons. Ceux-ci incluent le champignon noir récemment découvert, le champignon blanc et le champignon jaune. De quoi parlent ces champignons? S’agit-il de menaces pour la santé humaine ou nous aident-ils à guérir des maladies? Laissez-nous en savoir plus.

Qu’est-ce qu’un champignon?

Le champignon est également appelé levure, moisissure, lichen, pourriture, pourriture, mycélium et agaric. Les champignons poussent avec un sol infertile, des déchets végétaux et animaux, et enfin, se mélangent au sol. Bien qu’il existe des champignons qui peuvent nous être bénéfiques, ils sont également nocifs. Les champignons sont utilisés comme nourriture, tandis que certains sont également toxiques.

Nous pouvons voir le champignon sur la nourriture que nous mangeons; par exemple, un champignon s’est répandu sur le pain pourri. Mais l’infection causée par ce champignon n’affecte pas tout le monde et ne provoque aucune infection grave. La raison en est que le système immunitaire de notre corps détruit le champignon entré. Les champignons commencent à attaquer lorsque le système immunitaire s’affaiblit. Lors de la prise de médicaments pour une autre maladie, la capacité du corps à lutter contre les champignons diminue et l’infection fongique se développe. Cette lumière de compréhension nous permet de saisir facilement les connaissances sur les champignons en général et de les réduire à Mucormycose, le récent discours chaud. C’est le champignon noir confirmé par l’ICMR.

Les personnes atteintes d’une infection à coronavirus ont déjà une immunité réduite. Lorsque des personnes faiblement immunisées respirent le champignon, le corps en est facilement affecté. Ceux-ci montrent leur impact après avoir pénétré dans les cavités sinusales et les poumons. Bien que ce champignon ne provoque pas d’infections au stade initial, il n’est pas détectable chez les personnes faiblement immunisées. Les personnes sous traitement pour COVID ou qui ont suivi un traitement peuvent ne pas être conscientes de l’impact de ce champignon car elles sont faibles.

Le champignon noir infecte le nez, la gorge et les yeux des gens. Si une personne a infecté ses yeux, elle aura du mal à ouvrir les yeux en raison de l’enflure. S’il y a déjà des dommages à la gorge, il y aura un gonflement du menton. Les personnes présentant de tels symptômes doivent immédiatement tester pour déterminer si l’infection est présente ou non. Si elle n’est pas traitée, l’infection se propage des yeux, des poumons au cerveau. Le non-traitement peut entraîner la mort.

Où trouve-t-on ces champignons?

Un environnement humide et sombre favorise la croissance des champignons. Le champignon se propage aux humains sous forme de petites particules qui pénètrent dans le corps lors de l’inhalation et à travers les aliments. Les champignons poussent sur les fruits, le pain et d’autres aliments s’ils restent longtemps sans surveillance. Sciemment ou non, si nous en mangeons, ils pénètrent dans notre corps et causent des dommages. Ce n’est pas la seule façon dont les champignons se développent et pénètrent dans le système. Les infections fongiques profitent des situations où beaucoup de déchets s’accumulent en raison de la transpiration, du port de vêtements serrés sans aération adéquate et d’une hygiène moindre. Sur une période, ils se multiplient et exposent sous forme de démangeaisons, de pied d’athlète, de psoriasis et de teigne.

Le champignon peut-il être un ami de l’homme?

Les cuisiniers des temps anciens et modernes utilisent la levure dans la préparation du pain et la fermentation du raisin en vin. La moisissure, un type de champignon, est couramment utilisée pour fabriquer du fromage et des produits à base de soja. Les champignons sont un autre type courant de champignons qui chatouille les papilles gustatives de nombreuses personnes.

Avec les bactéries, les champignons sont de bons agents de recyclage. Ensemble, ils transforment les animaux et les plantes morts en produits réutilisables. En agriculture, les champignons sont une alternative efficace et écologique aux engrais et aux pesticides. Le domaine médical a activement accepté les micro-champignons. La moisissure à pénicillium produit naturellement la pénicilline antibiotique. D’autres médicaments à base de champignons sont utilisés comme immunosuppresseurs pour prévenir le rejet de greffe d’organe.

Le rôle que jouent les champignons dans nos vies est à la fois constructif et destructeur. Bien que ce minuscule organisme omniprésent soit souvent un ennemi, le champignon peut aussi être un ami.

(L’auteur est Cardio Thoracic Vascular Chirurgien, Hôpital Fortis, Vadapalani, Chennai. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique du Financial Express Online.)

