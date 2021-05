Funimation annonce un nouveau doublage pour la saison printemps 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Funimation a annoncé via ses réseaux sociaux son lot complet de doublages exclusifs pour la saison printemps 2021. La programmation est dirigée par la deuxième saison et le simuldub de la dernière saison de Fruits Basket, la cinquième saison de My Hero Academia et Megalobox 2: Nomad, en plus d’anticiper le doublage pour la plongée complète: ce RPG de plongée ultime de nouvelle génération est encore plus merdique que la vraie vie! et Mars Red.

Sans plus tarder, nous partageons avec vous les titres, les dates de sortie et le casting derrière les voix off de Funimation pour cette saison printemps 2021:

My Hero Academia: Saison 5

Directeur: Kenji Nagasaki (My Hero Academia).

STUDIO: Bones (My Hero Academia).

Origine: Manga, écrit et illustré par Kōhei Horikoshi.

Genres: Action, Super-héros, École, Drame, Comédie.

Première doublage: 24 avril (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol: Sebastián Gabriel Reggio (Izuku Midoriya), Rómulo A. Bernal (Katsuki Bakugo), Juan Felipe Sierra (Shoto Todoroki) et Orlando Noguera (All Might).

Synopsis: Deku et la classe 1-A poursuivent leur entraînement et libèrent de nouveaux pouvoirs dans la nouvelle saison de My Hero Academia!

Panier de fruits: Saison 2 et la finale

Réalisateur: Yoshihide Ibata (corbeille de fruits).

STUDIO: TMS Entertainment (panier de fruits).

Origine: Manga, écrit et illustré par Natsuki Takaya.

Genres: Drame, Romance, Surnaturel.

Première du doublage (The Final): 3 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Première du doublage (Saison 2): 11 mai (complet).

Voix en espagnol: Nycolle González (Tohru Honda), Javier Olguín (Yuki Sōma), Alan Bravo (Kyō Sōma) et Irwin Daayán (Shigure Sōma).

Synopsis: Après les révélations de la saison dernière, la famille Soma passe à autre chose, mais les chaînes émotionnelles qui les lient ne sont pas facilement brisées. Incapable d’admettre pourquoi elle veut le remède, Tohru se débat avec la vérité, consciente que le temps presse pour un proche. Et il y a encore un secret caché qui pourrait briser le cœur de quelqu’un d’autre. Mais l’espoir n’est pas perdu, un indice de la malédiction est trouvé. La fin de votre incarcération pourrait-elle être proche?

Le monde se termine avec vous L’animation

Réalisateur: Kazuya Ichikawa (Bakugan Battle Planet).

Studios: Domerica (Flying Witch Petit) et Shin-Ei Animation (The 8th Son? Are You Kidding Me?).

Origine: jeu vidéo, développé par Square Enix et Jupiter.

Genres: Action, aventure.

Première doublage: 7 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol: Marc Winslow (Neku Sakuraba), Lupita Leal (Shiki Misaki), José Ángel Torres (Daisukenojo «Beat» Bito) et Ileana Escalante (Raimu «Rhyme» Bito).

Synopsis: Neku Sakuraba, 15 ans, fan de musique et de graffitis, se réveille dans ce qui semble être le quartier commerçant de Shibuya à Tokyo, au Japon. Sans savoir pourquoi il est là, il ouvre la main pour se rendre compte qu’il tient une étrange épingle noire. Après l’avoir retourné avec votre main, les pensées des personnes autour de vous commencent à couler dans votre tête immédiatement. Surpris, Neku découvre qu’il est capable de lire dans l’esprit des autres et suppose que cela a quelque chose à voir avec l’épingle noire qu’il tient. Un téléphone portable se met à sonner dans sa poche et un message texte apparaît: “Reach 104. You have 60 minutes.” Neku est à Shibuya pour le “Reapers Game”, qui dure au total sept jours. Tous les joueurs ont une épingle noire avec un crâne intégré.

Les combattants seront envoyés!

Réalisateur: Hiroaki Akagi (Karakai Jōzu no Takagi-san).

Studio: Personnel JC (DanMachi).

Origine: Romans légers, écrits par Natsume Akatsuki et illustrés par Kakao Lanthanum.

Genres: Action, Science Fiction, Fantastique, Aventure, Comédie.

Première doublage: 9 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol: Combat Agent 6 (Emmanuel Bernal) et Alice Kisaragi (Erika Ugalde).

Synopsis: Il s’avère que le mal prend l’initiative! Avec la domination mondiale à portée de main, la Kisaragi Corporation se concentre sur la conquête interstellaire, et qui de mieux pour conquérir un monde magique que deux individus assignés au hasard: l’agent combattant Six et sa compagne androïde Alice? Mais le chemin de Six sur l’échelle de l’entreprise maléfique ne sera pas facile – l’armée d’un seigneur démon élabore son propre plan infâme!

Megalobox 2: Nomade

Directeur: Yō Moriyama (Megalo Box).

STUDIO: TMS Entertainment (Megalo Box).

Origine: d’origine.

Genres: Sports, théâtre, science-fiction.

Première doublage: 9 mai (un nouvel épisode chaque semaine).

Voix en espagnol: Arturo Cataño (Joe), Humberto Vélez (Gansaku Nanbu), José Arenas (Yūri «Rey de Reyes») et Claudia Contreras (Yukiko Shirato).

Synopsis: Il n’a fallu que trois mois à «Gearless» Joe pour se frayer un chemin des bidonvilles du circuit souterrain au sommet du monde de la boxe, devenant ainsi le premier champion de Megalonia. Mais sept ans après l’ascension fulgurante de Joe, il se retrouve à son point de départ, caché derrière de nombreuses cicatrices et un nouveau nom de ring: Nomad.

Plongée complète: ce RPG de plongée ultime de nouvelle génération est encore plus merdique que la vraie vie! *

Réalisateur: Kazuya Miura (Kemono Michi: Rise Up).

STUDIO: ENGI (Kemono Michi: Rise Up).

Origine: Romans légers, écrits par Light Tuchihi et illustrés par Youta.

Genres: Jeux vidéo, Action, Comédie, Fantaisie.

Première doublage: à confirmer.

Voix en espagnol: à confirmer.

Synopsis: Hiroshi Yuki vient d’acquérir Kiwame Quest, le VRMMO le plus réaliste jamais créé. Mais ce RPG est trop réaliste; vous pouvez sentir, goûter, ressentir et lorsque vous êtes blessé, votre corps physique est également blessé. Pire encore, ses compétences dans cette aventure sont aussi nulles que dans la vie de tous les jours. C’était censé être une immersion, pas une réalité. Consommé de gagner, il jure qu’il va conquérir ce jeu. Même si ça le tue!

Rouge Mars *

Réalisateur: Kouhei Hatano (Dragon Ball Super).

Studio: Signal.MD (Récupération d’un Junkie MMO).

Origine: Play, écrite par Bun’ō Fujisawa.

Genres: Surnaturel, Action, Fantaisie historique.

Première doublage: à confirmer.

Voix en espagnol: à confirmer.

Synopsis: Nous sommes en 1923 et, jusqu’à récemment, les vampires étaient gardés dans l’ombre. Lorsque la mystérieuse lignée Ascra apparaît, leur nombre augmente, laissant le Japon couvert de corps. En réponse, le gouvernement crée sa propre équipe pour infiltrer l’obscurité. Avec le vampire Defrott de rang S et la recrue Kurusu, cette équipe d’extermination est faite pour une raison: chasser les morts-vivants. Méfiez-vous des vampires; La nuit appartient à Code Zero!

*À confirmer.

