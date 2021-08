Funimation finalise l’achat de Crunchyroll – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Sony Pictures Entertainment Inc. et AT&T Inc. ont annoncé aujourd’hui que Funimation Global Group, LLC. (Sony) a finalisé l’achat de Crunchyroll (AT&T). Funimation est une coentreprise entre Sony Pictures Entertainment Inc. et la filiale Aniplex Inc. de Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

Dans un communiqué, Sony a confirmé que le montant de la transaction s’élevait à 1 175 millions de dollars et avait été payé en espèces à la clôture. La société a ajouté que cet accord leur offre la possibilité d’étendre la distribution pour leurs partenaires de contenu et d’étendre les offres centrées sur les fans.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein du groupe Sony. L’anime est un médium en croissance rapide qui captive et inspire des émotions chez le public du monde entier. La programmation Crunchyroll et Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté des animes. Nous sommes impatients de fournir des divertissements encore plus exceptionnels qui remplissent le monde d’excitation à travers l’anime. »

Kenichiro Yoshida, président du conseil d’administration et PDG de Sony Group Corporation.

Tony Vinciquerra, président du conseil d’administration et PDG de Sony Pictures Entertainment Inc., a expliqué quels pourraient être les avantages potentiels de cette décision pour l’industrie de l’anime, notant que l’objectif est de “créer une expérience d’abonnement anime unifiée dès que possible”. “.

« Crunchyroll ajoute une valeur considérable aux activités d’animation existantes de Sony, y compris Funimation et nos excellents partenaires Aniplex et Sony Music Entertainment Japan. Avec Crunchyroll et Funimation, nous nous engageons à créer la meilleure expérience d’anime pour les fans et à présenter une opportunité unique à nos principaux partenaires, éditeurs et créateurs extrêmement talentueux de continuer à diffuser leur contenu magistral dans le monde entier. Avec l’ajout de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d’anime comme jamais auparavant et d’offrir l’expérience d’anime sur n’importe quelle plate-forme de leur choix, des théâtres, des événements, du divertissement à domicile, des jeux, du streaming, de la télévision linéaire, partout et de toutes les manières. les fans veulent découvrir l’anime. Notre objectif est de créer une expérience d’abonnement anime unifiée dès que possible. »

Tony Vinciquerra, président du conseil d’administration et PDG de Sony Pictures Entertainment Inc.

Les positions officielles de Crunchyroll et Funimation

Crunchyroll a partagé le message suivant concernant la vente de ses actifs :

« Aujourd’hui, nous pouvons partager que Crunchyroll et Funimation sont devenus une seule entreprise.

Les deux marques que vous connaissez et aimez vont désormais travailler ensemble, et nous pensons que c’est formidable pour les fans et l’industrie ! Les deux équipes sont bien informées, passionnées et engagées dans la communauté des animes depuis des décennies. Nous ne pouvions pas demander de meilleurs partenaires.

Nous savons que vous avez peut-être des questions ! Aujourd’hui, nous commençons le travail de réunir deux équipes incroyables pour vous donner plus de ce que vous aimez. Merci pour votre confiance et votre soutien!”

Rouleau croustillant.

Pour sa part, Funimation a publié une entrée sur son blog au sujet de l’achat de Crunchyroll, où il a indiqué que les deux services continueront à fonctionner séparément tandis que les équipes des deux marques travaillent sur le modèle d’abonnement unifié. En ce sens, la plateforme a déjà permis une section de questions et réponses sur la fusion.

« Nous sommes plus que ravis qu’aujourd’hui Funimation et Crunchyroll soient devenus une seule entreprise. Cela signifie que deux équipes obsédées par l’anime se réuniront pour vous apporter encore plus de ce que vous aimez, où vous le voulez, quand vous le voulez. C’est une énorme victoire pour les créateurs et surtout les fans ! Vive l’animé !

Notre priorité, c’est vous, les millions de fans qui composent la communauté mondiale des animes. Et maintenant, nous avons la possibilité de créer une expérience d’abonnement anime unifiée qui donne la priorité aux fans, offrant la gamme la plus complète jamais réalisée. Il y a beaucoup à faire, alors le travail commence aujourd’hui pour y arriver !

Nous savons que vous avez beaucoup de questions ! Pour l’instant c’est l’anime comme d’habitude sur les deux services, et dès que nous aurons une mise à jour, vous serez les premiers informés.”

